香港チャンピオンズデー G1 3競走のメンバー発表
香港競馬を主催する香港ジョッキークラブは10日、今年のチャンピオンズデー（28日、シャティン競馬場）に行われるG13競走の選出馬（出走予定馬）を次の通りに発表した。※馬名横は（調教国・レーティング）
◆「クイーンエリザベス2世カップ」（芝2000メートル）
ロマンチックウォリアー（香港・123）
ドバイオナー（英国・121）
ヒシイグアス（日本・119）
プログノーシス（日本・119）
ストレートアロン（香港・118）
ロシアンエンペラー（香港・115）
ソードポイント（香港・115）
ニンブルニンバス（香港・114）
ファイブジーパッチ（香港・113）
ノースブリッジ（日本・113）
ハッピートゥギャザー（香港・109）
マッシヴソヴリン（香港・106）
◆「チャンピオンズマイル」（芝1600メートル）
ゴールデンシックスティ（香港・126）
ヴォイッジバブル（香港・119）
ビューティーエターナル（香港・116）
ビューティージョイ（香港・116）
オオバンブルマイ（日本・116）
ブレイブエンペラー（英国・115）
シャンパンカラー（日本・115）
エルトンバローズ（日本・115）
ギャラクシーパッチ（香港・114）
レッドライオン（香港・114）
タージドラゴン（香港・110）
◆「チェアマンズスプリントプライズ」（芝1200メートル）
カリフォルニアスパングル（香港・123）
マッドクール（日本・116）
ビクターザウィナー（香港・115）
ラッキーウィズユー（香港・114）
インヴィンシブルセージ（香港・110）
ハウディープイズユアラブ（香港・109）
サンライズロナウド（日本・109）
デュークワイ（香港・108）
フライングエース（香港・105）
ムゲン（香港・100）
ビリービング（英国・109）
リトルブロース（香港・106）