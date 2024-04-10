　香港競馬を主催する香港ジョッキークラブは10日、今年のチャンピオンズデー（28日、シャティン競馬場）に行われるG13競走の選出馬（出走予定馬）を次の通りに発表した。※馬名横は（調教国・レーティング）

　◆「クイーンエリザベス2世カップ」（芝2000メートル）

ロマンチックウォリアー（香港・123）

ドバイオナー（英国・121）

ヒシイグアス（日本・119）

プログノーシス（日本・119）

ストレートアロン（香港・118）

ロシアンエンペラー（香港・115）

ソードポイント（香港・115）

ニンブルニンバス（香港・114）

ファイブジーパッチ（香港・113）

ノースブリッジ（日本・113）

ハッピートゥギャザー（香港・109）

マッシヴソヴリン（香港・106）

◆「チャンピオンズマイル」（芝1600メートル）

ゴールデンシックスティ（香港・126）

ヴォイッジバブル（香港・119）

ビューティーエターナル（香港・116）

ビューティージョイ（香港・116）

オオバンブルマイ（日本・116）

ブレイブエンペラー（英国・115）

シャンパンカラー（日本・115）

エルトンバローズ（日本・115）

ギャラクシーパッチ（香港・114）

レッドライオン（香港・114）

タージドラゴン（香港・110）

◆「チェアマンズスプリントプライズ」（芝1200メートル）

カリフォルニアスパングル（香港・123）

マッドクール（日本・116）

ビクターザウィナー（香港・115）

ラッキーウィズユー（香港・114）

インヴィンシブルセージ（香港・110）

ハウディープイズユアラブ（香港・109）

サンライズロナウド（日本・109）

デュークワイ（香港・108）

フライングエース（香港・105）

ムゲン（香港・100）

ビリービング（英国・109）

リトルブロース（香港・106）