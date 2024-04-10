シンガーソングライター・ナツノコエが、本日4月10日に初の全国流通盤フルアルバム『magic hour』をリリース。リード曲「諦めの悪いベイビー」のMVを公開した。

◆「諦めの悪いベイビー」MV

アルバムの1曲目を飾る「諦めの悪いベイビー」は、疾走感あふれる美メロアッパーチューン。今を懸命に生きる人たちへ向けた応援歌を、自分自身の人生にかさね合わせながら歌っている。シンプルでドラマチックなメロディとサウンドは必聴だ。

MVの監督をつとめたのはカメラマンの宮下太輔。今を懸命に生きる人たちにフォーカスをあて、さまざまな人間模様が交差しながら進んでいく心揺さぶられる力強いe映像に仕上がっている。

5月11日からは、地元・名古屋 ell.FITSALLを皮切りに、リリースを記念した全国ツアーも開催される。



『magic hour』


2024年4月10日(水) CD/配信リリース
HMKR-10023 ￥3,000- (taxout)
Happinet Music / KURAMAE RECORDS
販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
配信ストアURL：https://orcd.co/vvdkerp
購入ストアURL：
タワーレコード： http://tower.jp/search/advanced/item/search?jan=4907953095618
Amazon： https://www.amazon.co.jp/s?k=B0CTK13YV6%7C+B0CTJZF8QT
楽天： http://books.rakuten.co.jp/rb/17771620/

【収録曲】
 1. 諦めの悪いベイビー
 2. Yellow Monkey World （※カンテレ「ウラマヨ！」エンディングテーマ）
 3. Kanon （※カンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」エンディングテーマ）
 4. アンモナイトラブ
 5. Step by Step
 6. hakka
 7. トキハナテ -Rearranged- （※3x3プロバスケットボールチームIRISPARTNERS.EXE公式応援歌）
 8. サマーお化ケーション
 9. 二度寝とスヌーズでつくる幸せな朝のレシピ
 10. Sodanight
 11. 白 （※TikTokドラマシリーズ『ショードラ』書き下ろしソング）

＜ナツノコエ 「magic hour」 Release Tour＞

5月11日(土)
名古屋 ell. FITS ALL
Guest：Bray me
※Special 2MAN SHOW！
問い合わせ：SUNDAY FOLK PROMOTION

5月26日(日)
大阪 Live House Pangea
Guest：POP ART TOWN
and more…
問い合わせ：GREENS

6月14日(金) (ツアーファイナル)
東京 Spotify O-nest
※ゲストあり
問い合わせ：SOGO TOKYO

チケット情報
チケット一般発売中： https://eplus.jp/sf/word/0000134362

関連リンク

◆ナツノコエ オフィシャルサイト