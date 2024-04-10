SSW・ナツノコエ、初の全国流通盤フルアルバムリリース。リード曲MVも公開
シンガーソングライター・ナツノコエが、本日4月10日に初の全国流通盤フルアルバム『magic hour』をリリース。リード曲「諦めの悪いベイビー」のMVを公開した。
◆「諦めの悪いベイビー」MV
アルバムの1曲目を飾る「諦めの悪いベイビー」は、疾走感あふれる美メロアッパーチューン。今を懸命に生きる人たちへ向けた応援歌を、自分自身の人生にかさね合わせながら歌っている。シンプルでドラマチックなメロディとサウンドは必聴だ。
5月11日からは、地元・名古屋 ell.FITSALLを皮切りに、リリースを記念した全国ツアーも開催される。
『magic hour』
2024年4月10日(水) CD/配信リリース
HMKR-10023 ￥3,000- (taxout)
Happinet Music / KURAMAE RECORDS
販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
配信ストアURL：https://orcd.co/vvdkerp
購入ストアURL：
タワーレコード： http://tower.jp/search/advanced/item/search?jan=4907953095618
Amazon： https://www.amazon.co.jp/s?k=B0CTK13YV6%7C+B0CTJZF8QT
楽天： http://books.rakuten.co.jp/rb/17771620/
【収録曲】
1. 諦めの悪いベイビー
2. Yellow Monkey World （※カンテレ「ウラマヨ！」エンディングテーマ）
3. Kanon （※カンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」エンディングテーマ）
4. アンモナイトラブ
5. Step by Step
6. hakka
7. トキハナテ -Rearranged- （※3x3プロバスケットボールチームIRISPARTNERS.EXE公式応援歌）
8. サマーお化ケーション
9. 二度寝とスヌーズでつくる幸せな朝のレシピ
10. Sodanight
11. 白 （※TikTokドラマシリーズ『ショードラ』書き下ろしソング）
＜ナツノコエ 「magic hour」 Release Tour＞
名古屋 ell. FITS ALL
Guest：Bray me
※Special 2MAN SHOW！
問い合わせ：SUNDAY FOLK PROMOTION
5月26日(日)
大阪 Live House Pangea
Guest：POP ART TOWN
and more…
問い合わせ：GREENS
6月14日(金) (ツアーファイナル)
東京 Spotify O-nest
※ゲストあり
問い合わせ：SOGO TOKYO
チケット情報
チケット一般発売中： https://eplus.jp/sf/word/0000134362
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