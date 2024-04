<真緒Birthday Live 2024「哀シミヲ謳歌」-sing the praises of sadness and die->



2024年6月7日(金) 新宿ReNY開場18:00 / 開演18:30チケット料金・プレミアムシート ¥15,000-(税込・D別)※前列席(1〜3列目)+終演後真緒との2ショットチェキ撮影(直筆サイン&日付入り)※全席座席指定スタンディング ¥6,700-円(税込・D別)Act:Voice:真緒(Sadie)Guest Musicians are…Guitar:Ruiza(D)Guitar:海(vistlip)Bass:公大(Royz)Drums:風弥(DaizyStripper)Vocal:2024.06.01解禁問)新宿ReNY 03-5990-5561チケット詳細近日発表