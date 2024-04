杉本雄治(ex.WEAVER)が、2月に行ったビルボード公演のライブ音源アルバム『ONLY LIVE ONCE in Billboard Live』を4月17日にデジタルリリースすることを発表した。ONCEとしての初のオリジナルアルバム『ONLY LIVE ONCE』を引っ提げ、神戸VARIT.(9/14)、名古屋SPADE BOX(9/16)、大阪Music Club JANUS(9/28)、東京SHIBUYA PLEASURE PLEASURE(10/4,5)をまわったリリースツアー<ONCE 1st Tour 〜ONLY LIVE ONCE〜>は、全ての演奏を自身一人で行う形で開催したが、打って変わって2024年2月3日に大阪、11日に東京にて行われたビルボード公演<ONLY LIVE ONCE in Billboard>は、阪井一生(G.)、神宮司治(Dr.) 、雨宮麻未子(Vl.)、月川玲(Ba.)をサポートミュージシャンとして迎えての新たなる編成での開催となった。

リリース情報

『ONLY LIVE ONCE in Billboard Live』





●Pre-save / Pre-add

https://www.toneden.io/a-sketch/post/once-only-live-once-in-billboard-live

2024年4月10日スタート(特典:ONCEメッセージ入り画像)



1. Stay With Me(at Billboard Live TOKYO 2024)

2. ツキニウタウ(at Billboard Live TOKYO 2024)

3. Woman "Wの悲劇"より(at Billboard Live TOKYO 2024)

4. Squall(at Billboard Live TOKYO 2024)

5. Amazing Grace(at Billboard Live TOKYO 2024)

6. Dusk(at Billboard Live TOKYO 2024)

7. 愛とか恋とか(at Billboard Live TOKYO 2024)

8. 記憶(at Billboard Live TOKYO 2024)

収録:2024.2.11 Billboard Live TOKYO

M1,4〜8:作詞・作曲・編曲:ONCE

M2:作詞:月川玲 / 作曲:阪井一生 / 編曲:杉本雄治

M3:作詞:松本隆 / 作曲:呉田軽穂 / 編曲:ONCE

©1984 by KADOKAWA MEDIA HOUSE INC.&KIRARA MUSIC PUBLISHER

Guitar:阪井一生(flumpool)

Bass & Vocal (M2):月川玲(YABI×YABI / CHIANZ)

Violin:雨宮麻未子

Drums:神宮司治(レミオロメン)

ライブ・イベント情報

<アコースティックフェスフェスティバル>

2024年4月20日(土)

出演:14:30〜15:00神戸チキンジョージ

Info:acoustic-festival.jp



<ONCE 2MAN LIVE「MEME SOUNDS vol.1」>

2024年5月24日(金)

下北沢シャングリラ

open 18:15 / start 19:00

\5,500(税込) / スタンディング

w/ FIVE NEW OLD

関連リンク

◆杉本雄治 オフィシャルサイト

◆杉本雄治/ONCE オフィシャルTwitter

◆杉本雄治/ONCE オフィシャルInstagram

この度、デジタルリリースされるライブ音源アルバムは、Billboard Live TOKYOにて演奏されたオリジナルアルバム収録の6曲、薬師丸ひろ子「Woman “Wの悲劇”より」のカバー、サポートで参加した月川玲の楽曲「ツキニウタウ」という全8曲が収録される。「ツキニウタウ」は月川玲(作詞)、阪井一生(作曲/プロデュース)、杉本雄治(編曲)により制作され、2022年6月1日にNetflix「未来日記2」エンディングテーマとしてリリースされた楽曲で、今回のステージ上に3人が揃ったことで、初めてのライブ演奏が実現した。デジタルリリースに先駆けて、本アルバムのPre-save/Pre-add(ライブラリ追加予約)がスタートしており、その特典としてONCEメッセージ入り画像がプレゼントされる。