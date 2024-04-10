■デジタルシングル「ライラック」





(c)みかわ絵子／集英社・KADOKAWA・MAPPA (c)みかわ絵子／集英社・KADOKAWA・MAPPA

2024年4月12日(金)配信開始※TVアニメ『忘却バッテリー』オープニングテーマ■TVアニメ『忘却バッテリー』放送開始：2024年4月9日(火)深夜24時より放送局：テレ東系列にて▼放送情報・テレ東：4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜・テレビ大阪：4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜・テレビ愛知：4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜・テレビせとうち：4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜・テレビ北海道：4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜・TVQ九州放送：4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜・AT-X：4月12日から 毎週金曜20時00分〜(※リピート：毎週火曜8:00／毎週木曜14:00)※放送日時は予告なく変更になる場合がございます▼配信情報Prime Videoにて毎週火曜 放送直後より最速配信さらに各種配信サービスにて毎週水曜24:30より順次配信スタート※配信開始日はサービスによって変動する場合がございます▼CAST清峰葉流火：増田俊樹要 圭：宮野真守藤堂 葵：阿座上洋平千早瞬平：島粼信長山田太郎：梶 裕貴土屋和季：山谷祥生国都英一郎：大塚剛央巻田広伸：石井マーク桐島秋斗：河西健吾▼STAFF原作：みかわ絵子(集英社『少年ジャンプ＋』連載)試合制作：高嶋栄充監督：中園真登シリーズ構成：横手美智子副監督：飯田剛士キャラクターデザイン：長谷川ひとみアクション作画監督：立中順平 / 徳丸昌大美術監督：船隠雄貴色彩設計：中野尚美撮影監督：川下裕樹3DCG監督：小川耕平編集：吉武将人音楽：菊谷知樹 / 山崎寛子音響監督：名倉靖音響効果：長谷川卓也制作：MAPPA●オープニング・テーマ：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」●エンディング・テーマ：マカロニえんぴつ「忘レナ唄」▼原作情報原作コミック：『忘却バッテリー』(集英社『少年ジャンプ＋』連載／最新第17巻発売中▼イントロダクション原作は集英社『少年ジャンプ＋』で連載中、同アプリ内での累計閲覧数2億超えの『忘却バッテリー』(著・みかわ絵子)。2018年4月より連載が開始され、記憶喪失の主人公というユニークな設定、魅力的なキャラクターたち、高校野球のリアルな部分を描いた描写、ギャグとシリアス要素の絶妙なバランス、などが人気を博している。中学球界で名を馳せた完全無欠の剛腕投手・清峰葉流火、切れ者捕手の“智将”・要 圭の怪物バッテリー。全国の強豪校からスカウトを受けていた彼らが進学したのは何故か野球無名校の東京都立小手指高校だった。さらに圭は記憶喪失で野球に関する知識も失っていた。そしてかつて彼らに敗れ散り野球から遠ざかっていた天才たちも、偶然同じ高校に入学しており…。巡り合い、再び動き出す彼らの高校野球ストーリーがいま始まる。公式サイト：boukyaku-battery.com公式X：＠boukyakubattery