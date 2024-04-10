Mrs. GREEN APPLE、新曲「ライラック」MVのTeaser Movie #1公開
Mrs. GREEN APPLEが4月12日、テレ東系TVアニメ『忘却バッテリー』オープニングテーマにして、新曲「ライラック」を配信リリースする。先ごろ、リリースへ向けて連日展開していくコンテンツカレンダーが公開となったが、本日4月10日、同曲ミュージックビデオのTeaser Movie #1が公開となった。
◆Mrs. GREEN APPLE 動画 / 画像
4月7日から9日までの3日間で公開となった3種のMV Teaser Photoから垣間見ることができた世界観が、Teaser Movie #1でさらにクリアに見ることが可能となった。MVの全貌は4月12日(金)夜10時のプレミア公開でいよいよ明かされることとなる。
Mrs. GREEN APPLEは、夏のスタジアムツアー＜ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜＞に続き、先ごろ＜Mrs. TAIBAN LIVE 2024＞を5月に開催することも発表している。
■新曲「ライラック」コンテンツカレンダー
▲MV Teaser Photo #3
▲MV Teaser Photo #2
▲MV Teaser Photo #1
▲Cover Art
▲コンテンツカレンダー
■デジタルシングル「ライラック」
※TVアニメ『忘却バッテリー』オープニングテーマ
■TVアニメ『忘却バッテリー』
放送開始：2024年4月9日(火)深夜24時より
放送局：テレ東系列にて
▼放送情報
・テレ東：4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜
・テレビ大阪：4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜
・テレビ愛知：4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜
・テレビせとうち：4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜
・テレビ北海道：4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜
・TVQ九州放送：4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜
・AT-X：4月12日から 毎週金曜20時00分〜(※リピート：毎週火曜8:00／毎週木曜14:00)
※放送日時は予告なく変更になる場合がございます
▼配信情報
Prime Videoにて毎週火曜 放送直後より最速配信
さらに各種配信サービスにて毎週水曜24:30より順次配信スタート
※配信開始日はサービスによって変動する場合がございます
▼CAST
清峰葉流火：増田俊樹
要 圭：宮野真守
藤堂 葵：阿座上洋平
千早瞬平：島粼信長
山田太郎：梶 裕貴
土屋和季：山谷祥生
国都英一郎：大塚剛央
巻田広伸：石井マーク
桐島秋斗：河西健吾
▼STAFF
原作：みかわ絵子(集英社『少年ジャンプ＋』連載)
試合制作：高嶋栄充
監督：中園真登
シリーズ構成：横手美智子
副監督：飯田剛士
キャラクターデザイン：長谷川ひとみ
アクション作画監督：立中順平 / 徳丸昌大
美術監督：船隠雄貴
色彩設計：中野尚美
撮影監督：川下裕樹
3DCG監督：小川耕平
編集：吉武将人
音楽：菊谷知樹 / 山崎寛子
音響監督：名倉靖
音響効果：長谷川卓也
制作：MAPPA
●オープニング・テーマ：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
●エンディング・テーマ：マカロニえんぴつ「忘レナ唄」
▼原作情報
原作コミック：『忘却バッテリー』(集英社『少年ジャンプ＋』連載／最新第17巻発売中
▼イントロダクション
原作は集英社『少年ジャンプ＋』で連載中、同アプリ内での累計閲覧数2億超えの『忘却バッテリー』(著・みかわ絵子)。2018年4月より連載が開始され、記憶喪失の主人公というユニークな設定、魅力的なキャラクターたち、高校野球のリアルな部分を描いた描写、ギャグとシリアス要素の絶妙なバランス、などが人気を博している。
中学球界で名を馳せた完全無欠の剛腕投手・清峰葉流火、切れ者捕手の“智将”・要 圭の怪物バッテリー。全国の強豪校からスカウトを受けていた彼らが進学したのは何故か野球無名校の東京都立小手指高校だった。さらに圭は記憶喪失で野球に関する知識も失っていた。そしてかつて彼らに敗れ散り野球から遠ざかっていた天才たちも、偶然同じ高校に入学しており…。巡り合い、再び動き出す彼らの高校野球ストーリーがいま始まる。
公式サイト：boukyaku-battery.com
公式X：＠boukyakubattery
(c)みかわ絵子／集英社・KADOKAWA・MAPPA
■＜Mrs. TAIBAN LIVE 2024＞
open18:00 / start19:00
GUEST：乃木坂46
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
5月22日(水) 神奈川・横浜アリーナ
open17:30 / start18:30
GUEST：キタニタツヤ / imase
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼チケット
指定席：12,000円(税込)
※4歳以上のお子様よりチケット必要／3歳以下のお子様はご入場できません(年齢はご来場の公演当日時点)
※営利目的の転売禁止。
※チケット料金はお一人様の価格となります。
※お一人様1公演につき2枚まで購入可能(複数公演エントリー可能)
■スタジアムツアー＜ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜＞
7月06日(土) ノエビアスタジアム神戸
7月07日(日) ノエビアスタジアム神戸
open16:30 / start18:30
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
7月20日(土) 横浜スタジアム
7月21日(日) 横浜スタジアム
open16:30 / start18:30
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼チケット
指定席：12,800円（税込）
※雨天決行・荒天中止
※4歳以上のお子様よりチケット必要／3歳以下のお子様はご入場できません(年齢はご来場の公演当日時点）
※営利目的の転売禁止。
※チケット料金はお一人様の価格となります。
※お一人様1公演につき2枚まで購入可能(複数公演エントリー可能)
■『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』映画化
※詳細は後日改めて
■＜テレビ朝日開局65周年記念「The Performance」＞
open17:30 / start19:00
4月13日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜
open14:00 / start15:30
4月14日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜
open15:30 / start17:00
▼出演者 ※五十音順
4月12日(金)／13日(土)：Mrs. GREEN APPLE／NiziU
4月14日(日)：EVNNE／KEY(SHINee)／THE JET BOY BANGERZ／Da-iCE／TWS／FANTASTICS／THE BOYZ／RIIZE
主催：テレビ朝日／テレビ朝日ミュージック
制作：テレビ朝日ミュージック
運営：ぴあ
協力：BREAK OUT／musicるTV
（問）0570-017-230
■テレビ朝日『M:ZINE(エンジン)』
放送局：テレビ朝日 ※関東ローカル
▼ABEMA
放送日時：4月14日(日)16時30分〜22時
放送チャンネル：ABEMA SPECIAL 2チャンネル、K Worldチャンネル
●ABEMA SPECIAL 2チャンネル放送URL
https://abema.tv/channels/special-plus/slots/DLSzAFQgwr78Jj
●K Worldチャンネル放送URL
https://abema.tv/channels/k-world/slots/DLSz8ipeDTGk8f
※『ABEMA SPECIAL 2』『K World』ともに同じ内容が生中継されます
※配信開始時間は変更になる場合がございます
※見逃し配信はございません
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