花澤香菜、最新アルバムより「Love Me」MV公開
花澤香菜が4月10日にリリースした7thアルバム『追憶と指先』より、作詞・作曲・編曲をGuianoが手掛けた「Love Me」のMVを公開した。
◆「Love Me」MV
今回のミュージックビデオはイラストを使用した映像となっており、イラストをあかもく、MVディレクターをもう石田が担当した。
アルバム情報
【発売日】2024年4月10日(水)
【収録楽曲】※全形態共通
1. あしたの向こう
作詞・作曲・編曲：沖井礼二
2. It's My Thing
作詞・作曲・編曲：矢野博康
3. 駆け引きはポーカーフェイス
作詞：宮川 弾 作曲・編曲：KOH
4. タイムマシーンは突然に
作詞：Q.i・Hair Kid 作曲・編曲：Hair Kid
5. ドラマチックじゃなくても
作詞：藤村鼓乃美・北川勝利 作曲：北川勝利 編曲：北川勝利・Tansa・宮川 弾
6. ないものねだりのGreeDy
作詞・作曲・編曲：宮川 弾
7. Circle
作詞・作曲：菅原圭 編曲：tepe(Veill)
8. VENUS REVOLUTION
作詞・作曲：真部脩一 編曲：tepe(Veill)・北川勝利
9. インタリオ
作詞：宮川 弾 作曲・編曲：北川勝利
10. Love Me
作詞・作曲・編曲：Guiano
▪︎通常盤(CD Only) PCCG-02349 3,000円(税抜) / 3,300円(税込)
▪︎初回限定盤(CD+BD+PHOTO BOOK) PCCG-02348 4,800円(税抜) / 5,280円(税込)
・封入特典
撮り下ろしフルカラーフォトブック
特典Blu-ray
・Blu-ray収録内容
「It's My Thing」MV
「It's My Thing」MVメイキング
「インタリオ」MV
「Circle」MV
「ドラマチックじゃなくても」MV
「駆け引きはポーカーフェイス」MV
※スリーブケース仕様
▪︎きゃにめ限定盤(CD+2BD+PHOTO BOOK) SCCG-00159 7,000円(税抜) / 7,700円(税込)
【封入特典】
撮り下ろしフルカラーフォトブック
特典Blu-ray
・Blu-ray DISC1収録内容
「It's My Thing」MV
「It's My Thing」MVメイキング
「インタリオ」MV
「Circle」MV
「ドラマチックじゃなくても」MV
「駆け引きはポーカーフェイス」MV
・Blu-ray DISC2収録内容
『HANAZAWA KANA Billboard Live 2023』ライブ映像
※スリーブケース仕様
【共通特典(初回製造分のみ)】
2024年9月8日(日)〜2024年10月19日(土)開催『HANAZAWA KANA Zepp Tour 2024 "Memoirs and Fingertips"』チケット優先販売申込券封入。
きゃにめ限定盤(LP) SCJG-00004 5,500円(税抜) / 6,050円(税込)
※180g重量盤1枚組LP
※A式ジャケット
こちらの商品(LP盤)は2022年6月中旬ごろお届け予定です。
こちらの商品はきゃにめ・PCSC SHOP・マサドラ・ぽにレコ+で数量限定販売となります。上限に達し次第販売終了となります。
※きゃにめ限定盤(LP)には優先販売申込券の封入はございません。
ツアー情報
[Memoirs]
2024年9月8日(日) KT Zepp Yokohama(横浜)
2024年9月22日(日) Zepp Osaka Bayside(大阪)
2024年9月29日(日) Zepp Nagoya(名古屋)
[Fingertips]
2024年10月5日(土) Zepp Fukuoka(福岡)
2024年10月13日(日) Zepp Sapporo(札幌)
2024年10月19日(土) Zepp DiverCity (東京)
関連リンク
◆花澤香菜 オフィシャルサイト
◆花澤香菜 オフィシャルX
◆花澤香菜 オフィシャルInstagram
◆花澤香菜 オフィシャルTikTok