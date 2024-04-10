アルバム情報



【タイトル】追憶と指先【発売日】2024年4月10日(水)【収録楽曲】※全形態共通1. あしたの向こう作詞・作曲・編曲：沖井礼二2. It's My Thing作詞・作曲・編曲：矢野博康3. 駆け引きはポーカーフェイス作詞：宮川 弾 作曲・編曲：KOH4. タイムマシーンは突然に作詞：Q.i・Hair Kid 作曲・編曲：Hair Kid5. ドラマチックじゃなくても作詞：藤村鼓乃美・北川勝利 作曲：北川勝利 編曲：北川勝利・Tansa・宮川 弾6. ないものねだりのGreeDy作詞・作曲・編曲：宮川 弾7. Circle作詞・作曲：菅原圭 編曲：tepe(Veill)8. VENUS REVOLUTION作詞・作曲：真部脩一 編曲：tepe(Veill)・北川勝利9. インタリオ作詞：宮川 弾 作曲・編曲：北川勝利10. Love Me作詞・作曲・編曲：Guiano【発売形態】▪︎通常盤(CD Only) PCCG-02349 3,000円(税抜) / 3,300円(税込)▪︎初回限定盤(CD+BD+PHOTO BOOK) PCCG-02348 4,800円(税抜) / 5,280円(税込)・封入特典撮り下ろしフルカラーフォトブック特典Blu-ray・Blu-ray収録内容「It's My Thing」MV「It's My Thing」MVメイキング「インタリオ」MV「Circle」MV「ドラマチックじゃなくても」MV「駆け引きはポーカーフェイス」MV※スリーブケース仕様▪︎きゃにめ限定盤(CD+2BD+PHOTO BOOK) SCCG-00159 7,000円(税抜) / 7,700円(税込)【封入特典】撮り下ろしフルカラーフォトブック特典Blu-ray・Blu-ray DISC1収録内容「It's My Thing」MV「It's My Thing」MVメイキング「インタリオ」MV「Circle」MV「ドラマチックじゃなくても」MV「駆け引きはポーカーフェイス」MV・Blu-ray DISC2収録内容『HANAZAWA KANA Billboard Live 2023』ライブ映像※スリーブケース仕様【共通特典(初回製造分のみ)】2024年9月8日(日)〜2024年10月19日(土)開催『HANAZAWA KANA Zepp Tour 2024 "Memoirs and Fingertips"』チケット優先販売申込券封入。きゃにめ限定盤(LP) SCJG-00004 5,500円(税抜) / 6,050円(税込)※180g重量盤1枚組LP※A式ジャケットこちらの商品(LP盤)は2022年6月中旬ごろお届け予定です。こちらの商品はきゃにめ・PCSC SHOP・マサドラ・ぽにレコ+で数量限定販売となります。上限に達し次第販売終了となります。※きゃにめ限定盤(LP)には優先販売申込券の封入はございません。