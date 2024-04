vistlipが4月、東阪にてリード曲/カップリング曲のみのセットリストで臨む全4公演のライヴ<Sunny Side Up>を開催中だ。同東阪ライヴより、4月8日(月)および9日(火)の2日間、SHIBUYA PLEASURE PLEASUREで行われた東京公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。vistlip企画<Sunny Side Up>は、東京と大阪それぞれ2DAYSずつからなるライヴだ。各日、“Side:A” / “Side:B”と名付けられており、“Side:A”は作品のリード曲のみ、“Side:B”はカップリング曲のみで構成するライヴとなる。つまり各側面にスポットを当てたもので、連想するのはタイトルそのままに、“片面焼きの目玉焼き”というわけだ。

■<[Sunny Side Up] Side:A>2024年4月8日(月)@東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE セットリスト



01. EDY(Revolver)02. Timer03. SINDRA04. THEATER OF ENVY05. アーティスト06. CRACK&MARBLE CITY07. Recipe08. alo[n]e09. ORDER MADE10. B11.- OZONE-12. DANCE IN THE DARK13. 深海魚の夢は所詮、14. EVE15.MONOGRAM16. DIGEST -Independent Blue Film-17. Sara18. GLOSTER IMAGE19. Hameln20. Invisible