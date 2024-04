「ダノン オイコス 脂肪0 ゴールデンパイナップル」

ダノンジャパンは、すべてのスポーツをする人を応援する“カラダ動かす、ジブン追い越す”水切りヨーグルト「ダノンオイコス」から「ダノン オイコス 脂肪0 ゴールデンパイナップル」を発表した。同製品は、4月15日から全国のコンビニエンスストア向けに、4月22日から同スーパーマーケット向けに出荷を開始する。

タンパク質は、もともと人間の体を作る大事な栄養素として知られているが、近年はスポーツをする人・美容や健康維持に興味がある人を中心に、さらにその重要性の認知度が高まっている。ただ、1日に必要なタンパク質量(成人で50〜60g)(厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」から)を摂取するには時間や手間がかかり、継続して摂ることは簡単ではない。

「ダノン オイコス 脂肪0 ゴールデンパイナップル」は、1カップ(113g)あたり、タンパク質含有量10.1g、脂肪はゼロかつ低GI(出典:ISO 26642:2010 Food products − Determination of the glycemic index (GI) and recommendation for food classificationから、GI値55以下のものを指す)の水切りヨーグルトとのこと。また、1カップあたりたったの91kcalなので、カロリーを気にすることなく良質なタンパク質を効率よく摂取することができる。フルーツソースにはパイナップルの果実と果汁を配合しており、パイナップルの持つ甘みとさわやかな後味が、水切りヨーグルトのおいしさを引き立てる。ソースは輝く金にも感じられる鮮やかな黄色で、目にも鮮やかに楽しんでもらえる。

パッケージは、ウェイクボード選手が勢いよく水しぶきを上げてジャンプするパフォーマンスを、パイナップルの果汁と重ねて表現した、躍動感溢れるオリジナルデザインとなっている。春すぎから本番を迎える、マリンスポーツを楽しむ人をはじめとする、すべてのスポーツをする人に、オイコスでおいしくタンパク質チャージをしてもらいたいという想いを込めている。

ダノンオイコスは、スポーツをするカラダを支える低GI食品とのこと。オイコスは、低GIであることを、国際標準化された手法(日本Glycemic index研究会プロトコールに準拠)によって、日本での臨床試験で実証した。

ダノンオイコスは2020年4月から、タンパク質の含有量を全ラインナップで10g以上にすることで、カラダを動かすすべての人を応援してきた。今日の自分を追い越して前に進んでいく、スポーツをするすべての人へ「ダノンオイコス」が、カラダづくりをサポートする。

製品特徴は、タンパク質含有量は、1カップあたり10.1g(栄養成分表示)。日本人の食事摂取基準では、一日に必要なタンパク質は摂取エネルギーの13〜20%が理想とされており、成人男性は一日60g、成人女性は一日50gが理想の推奨量とされている。脂肪ゼロとは思えないクリーミーで濃密な食感によって、100kcalにも満たないカロリー(1カップ113gあたり)でも高い満足感を得られる。オイコスは2020年のリニューアルを経て、単なる高タンパク質のブランドではなく、スポーツパフォーマンスに着眼した独自のポジショニングによって、プロテインヨーグルトの国内市場No.1まで成長している(インテージSRI+ 2019年5月−2022年12月累計販売金額)。

[小売価格]オープン価格

[発売日]

コンビニエンスストア向け:4月15日(月)

スーパーマーケット向け:4月22日(月)

ダノンジャパン=http://www.danone.co.jp