【モデルプレス=2024/04/10】グローバルボーイズグループ・JO1(ジェイオーワン)が10日、神奈川県横浜市のKアリーナ横浜で開催された授賞式、第1回「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」(以下「ASEA 2024」)に出演した。「ASEA THE BEST STAGE JAPAN」を受賞したJO1。與那城奨は「このような素敵な賞を頂いて嬉しいです」と笑顔を浮かべ「JO1まだまだこれからですので、これからも頑張っていきたいと思います」と意気込んだ。その後は大平祥生が韓国語でスラスラと挨拶を述べ、河野純喜は「또 만나요!(また会いましょう)」と叫ぶなど盛り上げた。

赤を基調とした重厚感のある衣装で登場したJO1。「SuperCali」で一糸乱れぬダンスを披露すると、「HAPPY UNBIRTHDAY」で怪しくもゴージャスな空気で会場を熱気に包んだ。最後には「TRIGGER」で一体感溢れるパフォーマンス。佐藤景瑚と與那城はジャケットを脱ぎ捨てノースリーブ姿で歌い踊るほどの熱気だった。アジアを代表するアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で1つになる「ASEA 2024」は今回が初開催。韓国エンターテインメント・スポーツ専門媒体である「NEWSEN」とオンラインエンターテインメント媒体「@STAR1」が主催を務め、ASEA組織委員会とZOZOTOWNが主幹する。今回イベントには、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、NiziUなど、昨年1年間を通して世界で活躍したK-POPアーティストとアジアのアーティストが集結。MCは少女時代のユリ、2PMのテギョンが、大賞のプレゼンターはソン・スンホンとチョン・ヨビンが務める。