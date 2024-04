宇多田ヒカル、米津玄師の朝ドラ主題歌、LEX&LANAの兄妹コラボなど『New Music Wednesday [Music+Talk Edition]』が今週注目の新作11曲を紹介

話題の新曲を最速で知れる、Spotifyの人気プレイリスト『New Music Wednesday』を、ナビゲーターの竹内琢也が深掘りするポッドキャスト『New Music Wednesday [Music+Talk Edition]』。このSPICEでは同番組で紹介されている、プレイリストだけでは知ることのできないエピソードやSpotifyのエディター(プレイリストを構成している人たち)のこだわりをピックアップして掲載。



今週は……宇多田ヒカルが自身初となるオールタイムベストアルバムをリリース! 米津玄師のNHK連続テレビ小説『虎に翼』の主題歌、LEX& LANAの兄妹コラボソングもリリース! なとりやマカロニえんぴつなどのアニメ主題歌や、indigo la End、Bialystocks、にしなの新曲、SHISHAMOのニューアルバムも。海外からはドージャ・キャット、J・コールの新作など注目の新作11曲紹介! また紹介アーティストのライブやフェス情報も掲載しているので要チェック。番組への感想やリクエストは「#NMWミュージックアンドトーク」をつけてツイートを!

宇多田ヒカル「traveling(Re-Recording)」

宇多田ヒカルのベストアルバム『SCIENCE FICTION』がリリースになりました。1998年12月9日に「Automatic/time will tell」でデビューし、今年でデビューから25周年を迎えた宇多田ヒカル。今作は自身初となるオールタイムベストアルバムで、全26曲が収録されています。「Addicted To You」、「traveling」、「光」の3曲はこのアルバムのために新たにレコーディングされ、「Automatic」「SAKURAドロップス (2024 Mix)」など全10曲が新たなミックスバージョンで収録。世界から高い評価を受けた『Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り-』のSci-Fi Editもボーナストラックとして収録。(海外メディアPitchforkの2022年ベストソング100の10位にランクイン。Pitchforkは非常に影響力のある音楽メディアで、この10位にランクインするのは快挙。原曲を手掛けたFloating pointsがエディットしています)

先日リリースされたフジテレビ系月9ドラマ『君が心をくれたから』の主題歌「何色でもない花」はじめ、新曲「Electricity」も収録されています。『New Music Wednesday』には「traveling - Re-Recording」がリストイン、今回新たにレコーディングされたバージョンは共同プロデューサーに☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)を迎えて制作されています。

今回このベストアルバム『SCIENCE FICTION』のリリースを記念し、デビュー時に放送されていたラジオレギュラー番組『宇多田ヒカルのトレビアン・ボヘミアン』が一夜限りの特別復活。当時JFL系5局ネット(FM NORTH WAVE、J-WAVE、ZIP FM、FM802、CROSS FM)で放送されていたレギュラー番組の特別編で、特番としては2018年7月以来およそ6年ぶりの放送となります。Spotifyではこの番組のノーカット完全版が音声コメンタリー入りプレイリストとして4月13日(土)00:00より公開予定です。そして宇多田ヒカルは約6年ぶりとなる全国ツアー『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』を夏に行う事が発表されており、7月13日の福岡・マリンメッセ福岡公演を皮切りに7都市計14公演を行う予定です。

米津玄師「さよーならまたいつか!」

米津玄師の新曲「さよーならまたいつか!- Sayonara」がリリースになりました。今作は伊藤沙莉(いとう・さいり)が日本初の女性弁護士でのちに裁判官となる主人公・寅子を演じているNHK連続テレビ小説『虎に翼』の主題歌です。4月1日の『虎に翼』初回放送で主題歌オープニング映像としてお披露目となり、YouTubeチャンネルでも公開され既に100万再生を突破、4月8日にリリースされ『New Music Wednesday』のカバーを飾りました。楽曲のジャケットは本人が描き下ろしたものとなっています。Spotifyではプレイリスト『Tokyo Super Hits!』のカバーも飾っています。

(昨年リリースされた、映画『君たちはどう生きるか』の主題歌「地球儀」、ゲーム『FINAL FANTASY XVI』のテーマソング「月を見ていた」など大型の主題歌が続きます……! で、2022年には『チェンソーマン』のオープニングテーマ「KICK BACK」もありましたが、この「KICK BACK」は米レコード協会(RIAA)によりゴールド認定を受けています。この認定は、米国内で50万ユニット以上を記録したことを意味します。算出方法は、デジタルシングル1枚、またはストリーミング150回再生で1ユニットとしてカウント。アメリカの音楽マーケットにおいて「ヒットした」ということになります。日本語詞の楽曲がゴールド認定を受けたのは史上初!)

LEX & LANA「明るい部屋」

LEXとLANAのコラボソング「明るい部屋」がリリースになりました。今作は2019年に16歳でファーストアルバム『LEX DAY GAMES』をリリースしてデビューして以降熱狂的な支持を得ているラッパーのLEXと、ティーン世代から圧倒的な支持を得るアーティストLANAのコラボ。今作は5月18日と19日に幕張メッセで開催されるヒップホップ・フェスティバル『POP YOURS』のオリジナル楽曲として制作され、STUTSとZOT on the WAVEによるプロデューサー・チーム”STUTS on the WAVE”の初プロデュース曲となっています。

今年はLANA、LEX共に初日に出演することがアナウンスされており初共演が期待されます。(ちなみにLEXとLANAは3兄妹で、LILIというダンサーのお姉さんがいますが、歌詞には<LiLi, LEX & LANA待ち合わせはここ Makuhari>とあって、全員集合期待したいですね……)Spotifyではヒップホッププレイリスト『+81 Connect』のカバーも飾っています。

indigo la End「心変わり」

indigo la Endの新曲「心変わり」がリリースになりました。昨年リリースされたアルバム『哀愁演劇』以来の新曲となります。レコーディングおよびミックスを高山徹、マスタリングをテッド・ジェンセン(Sterling Sound)が担当したミドルナンバーです。

川谷絵音は「心変わりという曲名は何年も前から僕の頭の中にあって、形にする機会を伺っていました。人間関係というのは複雑で、その中には直視できない恥ずかしさも多分にある。ただ、そういう危うい部分は音楽にすると何故か美しくなる。indigo la Endの根幹はそういうところにある。そうツアーで話しました。“その根幹にあるもの”を今までで一番上手く昇華した曲が出来ました。」とコメントしています。indigo la Endは4月にメジャーデビュー10周年を迎え、今年12月1日(日)には初の横浜アリーナ単独公演を開催することが決定しています。Spotifyでは日本のバラードを集めたプレイリスト『メランコリー-Ballads in Blue-』のカバーも飾っています。

なとり「絶対零度」

なとりの新曲「絶対零度」がリリースになりました。なとりは2023年のEarly Noiseアーティストで、昨年はこの『New Music Wednesday M+T Edition』でも多くピックアップしました。2023年12月にはファーストアルバム『劇場』をリリースし、アルバムにも収録されている「Overdose」は1億7000万再生を突破しています。今作はそのアルバム『劇場』以来となる2024年第一弾シングルで、4月4日にスタートしたTVアニメ『WIND BREAKER』のオープニング・テーマとして書き下ろされた楽曲です。

4月5日にリリースになり『New Music Friday Japan』にリストイン、今週の『New Music Wednesday』にもリストインしています。なとりは10月に大阪と神奈川で自身初のホールワンマンライブを行う事も発表されています。Spotifyでは日本のティーンエイジャーに聴かれている話題曲を集めたプレイリスト『Teen Culture』のカバーを飾っています。

マカロニえんぴつ「忘レナ唄」

マカロニえんぴつの新曲「忘レナ唄」がリリースになりました。今作は4月9日(火)から放送がスタートしたテレビアニメ『忘却バッテリー』のエンディングテーマです。『忘却バッテリー』は2018年4月より『少年ジャンプ+』で連載中の同名漫画を原作としたテレビアニメで、『呪術廻戦』『チェンソーマン』などで知られるMAPPAが制作していることでも話題になっています。マカロニえんぴつは5月29日にニューEP『ぼくらの涙なら空に埋めよう』をリリース予定。この「忘レナ唄」と既にリリースになっている「月へ行こう」の2曲と、新曲2曲を加えた全4曲が収録予定となっています。

ドージャ・キャット「MASC(feat. Teezo Touchdown)」

ドージャ・キャットがアルバム『Skarlet 2 CLAUDE』をリリースしました。今作は昨年9月にリリースされたアルバム『Scarlet』に新曲を追加したデラックス・バージョンです。(アルバムに収録されている「Paint The Town Red」はUK、USを含む20近くの国でNo.1を獲得。ドージャ・キャットにとって初のUKナンバーワンシングルとなりました)エイサップ・ロッキーが参加した「URRRGE!!!!!!!!!! 」やラッパーのティーゾー・タッチダウンを迎えた楽曲「MASC」など全7曲が追加されており、『New Music Wednesday』には「MASC」がリストインしました。

J・コール「Crocodile Tearz」

J・コールのニューミックステープ『Might Delete Later』がリリースになりました。ヤング。ドロー、グッチ・メイン、アリ・レノックス、キャムロン、セントラル・シー、バスなどが客演で参加しており、全12曲が収録されています。J・コールは3月にVlog『Might Delete Later, Vol. 2』で新作の存在をほのめかしていました。先月リリースされたフューチャーとメトロ・ブーミンのニューアルバム『We Don’t Trust You』の「Like That」の中で、ケンドリック・ラマーがJ・コールをディスしており、今作ではそれに対する返答が含まれているのかも注目されていました。最後に収録されている「7 Minute Drill」がJ・コールがケンドリック・ラマーに対してディスをした曲となっています。『New Music Wednesday』には「Crocodile Tearz」がリストインしています。

SHISHAMO「会えないのに」

SHISHAMOのニューアルバム『SHISHAMO 8』がリリースになりました。昨年はSHISHAMOの主軸を成すテーマである「恋」にまつわる歌に改めてフォーカスしたコンセプトアルバム『恋を知っているすべてのあなたへ』や、バンド初となるアコースティックアルバム『10th Anniversary Acoustic Album「ACOUSTIC SHISHAMO」』などをリリースしていましたがオリジナルアルバムとしては2021年の『SHISHAMO 7』以来約3年ぶりのリリースとなります。

先行でリリースされていた「最高速度」「私のままで」「わたしの宇宙」「夏恋注意報」「きらきら」「なんとなく。」「ハッピーエンド」「春に迷い込んで」や、CMソングに起用されバンド編成としては初収録となる「犬ころ」など全13曲が収録されています。『New Music Wednesday』には「会えないのに」がリストインしています。アルバムを引っ提げ、全国6都市のZeppを巡る『SHISHAMO ワンマンツアー2024 初夏』の開催も発表されています。Spotifyでは日本のロックシーンの話題曲を集めたプレイリスト『J-Rock On!!』のカバーを飾っています。

にしな「It's a piece of cake」

にしなの新曲「It's a piece of cake」がリリースになりました。昨年から今年の年明けにかけて、直近は「クランベリージャムをかけて」、「シュガースポット」、「bugs」をリリースし、変態紳士クラブGeGの約4年半振りのアルバム『Mellow Mellow ~GeG's Playlist vol.2 ~』に「EDEN / GeG feat.にしな、唾奇」、「水仙 feat.にしな(prod.by GeG)/ 唾奇」の2曲で参加するなど様々な楽曲をリリースしているにしな。

今作はアコースティックを軸としたシンプルなバンドサウンドに回帰しています。Spotifyでは日本の女性アーティストの歌を特集するプレイリスト『Women's Voice』のカバーを飾っています。

Bialystocks「近頃」

Bialystocksの新曲「近頃」がリリースになりました。今作は4月2日に放送が開始されたドラマ『RoOT / ルート』のオープニングテーマです。(映画化、舞台化と展開してきたアニメ『オッドタクシー』の世界から新たに誕生したドラマ。オッドタクシーといえばPUNPEEが劇伴を担当して、PUNPEE&スカートでオープニングテーマとして書き下ろしたりと音楽ファンにも話題になった作品ですね。Bialystocksは、Spotifyが2022年に躍進を期待するネクストブレイクアーティスト10組を『RADAR: Early Noise 2022』にも選出された2人組。本当にカテゴライズできない独自のサウンドで、凄く繊細なポップスを作るけどライブはすごくフィジカルで、どんどんファンを増やしている印象です)

Bialystocksは自身最大規模となる初の東名阪ホールツアー『Bialystocks Tour2024』を5月~6月に行う事を発表しています(大阪・NHK大阪ホール/東京・TOKYO DOME CITY HALL)。Spotifyでは日本のインディーシーンの注目曲と最新曲を集めたプレイリスト『Edge!』のカバーを飾っています。

文=竹内琢也、Y.SHOGO

『New Music Wednesday [Music+Talk Edition]』とは……

毎週水曜日に、その週リリースされた注目の新曲を中心に更新される、Spotifyのプレイリスト『New Music Wednesday』をさらに深掘りするSpotify公式ポッドキャスト。この番組をチェックすると話題の新曲をいち早く、そして詳しく知ることができて、今の音楽シーンがまるわかりに。あなたの通勤、通学、スキマ時間に無料で聴くことができるので是非チェックを。また番組では、Spotifyアプリの「Q&A」からメッセージやリクエストも募集中。あなたのオススメ曲や思い出ソングが紹介されるかも!? 番組への感想やリクエストは「#NMWミュージックアンドトーク」をつけてツイートを!

SNSでのメッセージテーマは「#好きなアニソン教えて!」