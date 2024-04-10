ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米消費者物価指数（CPI）（3月）

予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)

予想 3.4% 前回 3.2%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.7% 前回 3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



カナダ住宅建設許可（2月）

予想 -3.9% 前回 13.5%（前月比)



21:45

ボウマンFRB理事、講演



23:00

米卸売在庫（確報値）（2月）

予想 0.5% 前回 0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 N/A 前回 -1.7%（卸売売上高・前月比)



22:45

カナダ中銀政策金利（4月）

予想 5.0% 前回 5.0%



23:30

米週間石油在庫統計



11日

1:45

グールズビー・シカゴ連銀総裁、バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）



2:00

米10年債入札（390億ドル）



3:00

米FOMC議事録（3月19日-20日開催分）







岸田首相とバイデン米大統領、会談



※予定は変更されることがあります。

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