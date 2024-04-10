ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米消費者物価指数（CPI）（3月）
予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.4% 前回 3.2%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.7% 前回 3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
カナダ住宅建設許可（2月）
予想 -3.9% 前回 13.5%（前月比)
21:45
ボウマンFRB理事、講演
23:00
米卸売在庫（確報値）（2月）
予想 0.5% 前回 0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 -1.7%（卸売売上高・前月比)
22:45
カナダ中銀政策金利（4月）
予想 5.0% 前回 5.0%
23:30
米週間石油在庫統計
11日
1:45
グールズビー・シカゴ連銀総裁、バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
2:00
米10年債入札（390億ドル）
3:00
米FOMC議事録（3月19日-20日開催分）
岸田首相とバイデン米大統領、会談
※予定は変更されることがあります。
米消費者物価指数（CPI）（3月）
予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.4% 前回 3.2%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 3.7% 前回 3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
カナダ住宅建設許可（2月）
予想 -3.9% 前回 13.5%（前月比)
21:45
ボウマンFRB理事、講演
23:00
米卸売在庫（確報値）（2月）
予想 0.5% 前回 0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 -1.7%（卸売売上高・前月比)
22:45
カナダ中銀政策金利（4月）
予想 5.0% 前回 5.0%
23:30
米週間石油在庫統計
11日
1:45
グールズビー・シカゴ連銀総裁、バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
2:00
米10年債入札（390億ドル）
3:00
米FOMC議事録（3月19日-20日開催分）
岸田首相とバイデン米大統領、会談
※予定は変更されることがあります。