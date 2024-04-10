21:30
米消費者物価指数（CPI）（3月）
予想　0.3%　前回　0.4%（前月比)　
予想　3.4%　前回　3.2%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　3.7%　前回　3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

カナダ住宅建設許可（2月）
予想　-3.9%　前回　13.5%（前月比)

21:45　
ボウマンFRB理事、講演

23:00　
米卸売在庫（確報値）（2月）
予想　0.5%　前回　0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想　N/A　前回　-1.7%（卸売売上高・前月比)

22:45
カナダ中銀政策金利（4月）
予想　5.0%　前回　5.0%

23:30　
米週間石油在庫統計

11日
1:45　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

2:00　
米10年債入札（390億ドル）

3:00　
米FOMC議事録（3月19日-20日開催分）



岸田首相とバイデン米大統領、会談

※予定は変更されることがあります。