カブス・今永昇太投手(30)が10日、自身のインスタグラムを更新し、自身を熱烈に応援するシカゴの6人ファンに粋なプレゼントを計画していることを明かした。

今永は7日(日本時間8日)に本拠地で行われたドジャース戦に先発登板。気温9度の寒さで雨もパラつく中、4回を投げ2安打無失点3奪三振で相手に二塁も踏ませない投球。試合が4回裏1死一、三塁の場面から雨天中断となり、2時間51分後に再開されたことを受け、そのまま無念の降板となったが、文句なしの投球だった。

その試合を後押ししたのがライトスタンド最前列に陣取った6人のファン。上半身裸で「S」「H」「O」「T」「A」「!」と1文字ずつボディーペイントをして、熱烈な応援をした。

今永は「Love the energy from the bleachers. Bring it again next time. Shirts optional.(観客席からのエネルギーが大好きだ。また次も頼んだ。シャツはオプションで)」とつづり、シカゴにあるTシャツ販売会社「OBVIOUS 」へのリンクを付けた。

同社の公式Xでも「昇太は写真に写っている全員に、自身の名のローマ字の入ったTシャツを自身で購入して、将来これを再現できるようにしたいと考えている。また、これらを個人的に贈りたいそうだ。だからDMしてくれ!」と呼び掛けている。

インスタグラムのコメント欄には「さっそく愛されてますね」「アメリカでもコアなファンに愛されていて、嬉しい」「素敵なファンの方たち」「何回見ても笑っちゃいます」「皆さんも風邪ひきませんように」などの声が寄せられていた。