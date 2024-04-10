Î©·û¤¬¼«¸«¤Ï¤Ê¤³ÆÃÌ¿Ã´ÅöÁê¤Ë¡Ö¹È¹í¡×¥µ¥×¥ê·ò¹¯Èï³²¤Ç¶ÛµÞ¿½¤·Æþ¤ì¡Öº£¹ñ²ñ¤ÇÊó¹ðµÁÌ³²½¡¢È³Â§µ¬Äê¤ÎË¡²þÀµ¼Â¸½¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï£±£°Æü¡¢¼«¸«¤Ï¤Ê¤³Æâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Ã´ÅöÁê¤ËÂÐ¤·¡¢¾®ÎÓÀ½Ìô¤Î¡Ö¹È¹í¡×¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Ê·ò¹¯¿©ÉÊ¡Ë¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤Ë´Ø¤·¤Æ¶ÛµÞ¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥ÈÀÝ¼è¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç£µ¿Í¤Î»àË´»öÎã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¿ô¤ÎÆþ±¡»öÎã¤Ê¤É¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤âÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÅÞ¤Ïµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤¬È¯À¸¤·³ÈÂç¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¸¶°ø¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ®¤ä¤«¤ËÊó¹ð¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëË¡²þÀµ¤òº£¹ñ²ñÃæ¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£¼«¸«»á¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢Æ±ÅÞ¤ÎÍ®ÌÚÆ»µÁ½°±¡µÄ°÷¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¼£²¤«·î¤â¡ÊÊó¹ð¤¬¡Ëº£²ó¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤ä¤Ï¤êË¡Î§¤ÎÃæ¤Ë·ò¹¯Èï³²¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¤ÎÊó¹ðµÁÌ³¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ë¡À©²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢È³Â§µ¬Äê¤â¤Ê¤¤¡£°åÌôÉÊ¤Î¾ì¹ç¤ÏÈ³¶â¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÄ¨Ìò¤ÎÎ¾Êý¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¡ÊË¡²þÀµ¤Ç¡ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤ÇÊó¹ðµÁÌ³²½¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¼«¸«¡ËÂç¿Ã¤«¤é¤Ïà¥Ç¥£¥°¥ê¡¼á¡¢ÃÊ³¬¥ì¥Ù¥ëÄøÅÙ¤Ë±þ¤¸¤ÆÊó¹ðµÁÌ³²½¤ÎµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ø¸¶°øµæÌÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡Ù¤È¤Þ¤¯¤é¤³¤È¤Ð¤Ç¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡Ê¸¶°øµæÌÀ¤Ë¡Ë£±Ç¯¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇË¡²þÀµ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤Ç¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤ÈÌ¿¤Ï¼é¤ì¤Þ¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ÏÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¸¶°øµæÌÀ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¡£º£¸å¡¢·ò¹¯Èï³²¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Êµ¡Ç½À¿©ÉÊ¤Ç¸¶°øµæÌÀ¤¬ÆÃÄê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â°ìÄê¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê·ò¹¯Èï³²¾ðÊó¤ÎÊó¹ð¤¬Æþ¤ì¤ÐÊó¹ð¡¢¸øÉ½¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÈ³Â§¤È¡£º£²ó¤Î¸¶°øµæÌÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âË¡²þÀµ¤Ï¤ä¤ë¤È¡¢£²¤Ä¤Î°ÕÌ£¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¿½¤·¾å¤²¤¿¡£º£¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÊó¹ðµÁÌ³²½¡¢¥À¥á¤Ê¤é¤ÐÈ³Â§µ¬Äê¤ÎË¡²þÀµ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×