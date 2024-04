◆NiziUミイヒが韓国語で感謝

【モデルプレス=2024/04/10】9人組ガールズグループ・NiziU(ニジュー)が10日、神奈川県横浜市のKアリーナ横浜で開催された授賞式、第1回「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」(以下「ASEA 2024」)に出演した。「ASEA THE BEST STAR JAPAN」を受賞したNiziU。まずミイヒ(MIIHI)は韓国語で感謝を述べ、リオ(RIO)は「このような素敵な賞を頂けたのは、スタッフのみなさんWithU(ファンネーム)の皆さんのおかげだと思います。メンバーもよく頑張ったなと思います」とメンバーにもメッセージを送った。

◆「ASEA 2024」初開催

パフォーマンスは春の新たな季節の始まりを感じさせる可愛らしいVCRで幕を開け、「Memories」で爽やかな魅力を全開に。そして「HEARTRIS」では一糸乱れぬダンスを披露し、センターステージまで移動すると「SWEET NONFICTION」で、紙吹雪が舞う中美しい歌声を響かせた。アジアを代表するアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で1つになる「ASEA 2024」は今回が初開催。韓国エンターテインメント・スポーツ専門媒体である「NEWSEN」とオンラインエンターテインメント媒体「@STAR1」が主催を務め、ASEA組織委員会とZOZOTOWNが主幹する。今回イベントには、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、NiziUなど、昨年1年間を通して世界で活躍したK-POPアーティストとアジアのアーティストが集結。MCは少女時代のユリ、2PMのテギョンが、大賞のプレゼンターはソン・スンホンとチョン・ヨビンが務める。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】