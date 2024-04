4ピースオルタナティブロックバンド鉄風東京が、4月10日にリリースしたデジタルシングル「Sing Alone」のミュージックビデオを公開した。ミュージックビデオとしては初披露となる新メンバー。今回の演奏シーンのみで構成するこのミュージックビデオは、色数の少ない映像、手持ちカメラで攻めたカメラワークで、新たなこの4人での演奏姿を飾り気なしでストレートに伝える映像となっている。

リリース情報

デジタルシングル「Sing Alone」





https://teppu.lnk.to/SingAlone

デジタルシングル「Sing Alone」4/10配信https://teppu.lnk.to/SingAlone

ライブ・イベント情報

<FLYING SON FES2024>

5月18日(土) 仙台RENSA

出演者: 鉄風東京、w.o.d.、yonige、35.7、Conton Candy、ルサンチマン

開場 13:00 / 開演 14:00

チケット一般発売 前売 \4,600(1D別)

3月30日(土)10:00〜

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2408417



<Spring But Not Alone Tour 2024>

4月14日(日) 静岡UMBER

4月16日(火) 名古屋HUCK FINN

4月17日(水) 京都nano

4月19日(金) 大阪Pangea

4月20日(土) 岡山ペパーランド

4月21日(日) 広島4.14

6月14日(金) 盛岡 the five

6月21日(金) 酒田hope

6月22日(土) 新潟Riverst

6月28日(金) 埼玉 ladder ladder

6月29日(土) 渋谷O-Crest

6月30日(日) 仙台FLYING SON

チケット一般発売中

https://eplus.jp/teppu-sbna24/

<FLYING SON FES2024>5月18日(土) 仙台RENSA出演者: 鉄風東京、w.o.d.、yonige、35.7、Conton Candy、ルサンチマン開場 13:00 / 開演 14:00チケット一般発売 前売 \4,600(1D別)3月30日(土)10:00〜https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2408417<Spring But Not Alone Tour 2024>4月14日(日) 静岡UMBER4月16日(火) 名古屋HUCK FINN4月17日(水) 京都nano4月19日(金) 大阪Pangea4月20日(土) 岡山ペパーランド4月21日(日) 広島4.146月14日(金) 盛岡 the five6月21日(金) 酒田hope6月22日(土) 新潟Riverst6月28日(金) 埼玉 ladder ladder6月29日(土) 渋谷O-Crest6月30日(日) 仙台FLYING SONチケット一般発売中https://eplus.jp/teppu-sbna24/

また4月からリリースツアー<Spring But Not Alone Tour 2024>と5月18日には、自主企画イベント<FLYING SON FES 2024>も開催される。