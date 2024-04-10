あきたりさ（Vo, G）､タケマトモヤ（B）、クマダノドカ（G）の3人組庶民派ロックバンド・Hwyl（読み：ヒュイル）が本日2ndミニアルバム『K/ERA』をリリース。リード曲となる「普通の顔」のMVを公開した。

◆「普通の顔」MV

キャリア2作目となる今作には、先行配信した「安全地帯」、「さすらい」、「結局他人」のほか、現代社会に巻き起こる悲劇を歌った「近年、平和な日々が続いたせいで」全6曲が収録されている。

リード曲「普通の顔」のMVは、加藤マニが手がけた。“ぶっ飛んだ事しながら普通の顔して生活している人間が一番怖い”というリアルな感情で書き下ろされた歌詞のシニカルさと演奏のエネルギッシュさ、エキセントリックとファンタジーのその全てが融合した作品に仕上がっている。

また、Hwylは「タワレコメン」の4月度の選出やタワーレコードが主宰する日本のバンド文化を盛り上げる企画「ああバンドやりたい！」の第6弾アンバサダーにも選出され、全国のタワレコ限定でCDも発売している。明日4月11日にはタワーレコード渋谷店にて19時から無料のミニライブを開催する。



mini AL『K/ERA』

2024年4月10日リリース
Format：digital/CD
配信リンク：https://Hwyl.lnk.to/KERA
CD詳細：https://tower.jp/item/6286878

【Track List】
1.近年、平和な日々が続いたせいで
2.普通の顔
3.結局他人
4.安全地帯
5.さすらい
6.凡人

ライブ情報

インストアライブ
2024年4月11日(木)
会場：タワーレコード渋谷店3F　イベントスペース
時間：19:00〜 (集合時間:18:45)
観覧フリー

2024年4月29日(月・祝)
＜Hwyl 1st one-man　live「WAND」＞
会場:Spotify O-Crest
OPEN 18:30 / START 19:00
ADV ￥3,000＋D
https://eplus.jp/hwyl_band/

2024年5月18日(土)
＜Hwyl 2nd EP「K/ERA」Release 東名阪ツアー＞
会場:名古屋R.A.D
OPEN 18:00 / START 18:30
ADV ￥3,500＋1D
DOOR \4,000+1D
w/ 3markets[],KADOMACHI
https://eplus.jp/hwyl_band/

2024年5月19日(日)
＜Hwyl 2nd EP「K/ERA」Release 東名阪ツアー＞
会場:心斎橋CONPASS
OPEN 18:30 / START 19:00
ADV ￥3,500＋1D
DOOR \4,000+1D
https://eplus.jp/hwyl_band/

関連リンク

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