3人組庶民派ロックバンド・Hwyl、ミニアルバム『K/ERA』リリース。リード曲MVも公開
あきたりさ（Vo, G）､タケマトモヤ（B）、クマダノドカ（G）の3人組庶民派ロックバンド・Hwyl（読み：ヒュイル）が本日2ndミニアルバム『K/ERA』をリリース。リード曲となる「普通の顔」のMVを公開した。
◆「普通の顔」MV
キャリア2作目となる今作には、先行配信した「安全地帯」、「さすらい」、「結局他人」のほか、現代社会に巻き起こる悲劇を歌った「近年、平和な日々が続いたせいで」全6曲が収録されている。
また、Hwylは「タワレコメン」の4月度の選出やタワーレコードが主宰する日本のバンド文化を盛り上げる企画「ああバンドやりたい！」の第6弾アンバサダーにも選出され、全国のタワレコ限定でCDも発売している。明日4月11日にはタワーレコード渋谷店にて19時から無料のミニライブを開催する。
mini AL『K/ERA』
Format：digital/CD
配信リンク：https://Hwyl.lnk.to/KERA
CD詳細：https://tower.jp/item/6286878
【Track List】
1.近年、平和な日々が続いたせいで
2.普通の顔
3.結局他人
4.安全地帯
5.さすらい
6.凡人
ライブ情報
2024年4月11日(木)
会場：タワーレコード渋谷店3F イベントスペース
時間：19:00〜 (集合時間:18:45)
観覧フリー
2024年4月29日(月・祝)
＜Hwyl 1st one-man live「WAND」＞
会場:Spotify O-Crest
OPEN 18:30 / START 19:00
ADV ￥3,000＋D
https://eplus.jp/hwyl_band/
2024年5月18日(土)
＜Hwyl 2nd EP「K/ERA」Release 東名阪ツアー＞
会場:名古屋R.A.D
OPEN 18:00 / START 18:30
ADV ￥3,500＋1D
DOOR \4,000+1D
w/ 3markets[],KADOMACHI
https://eplus.jp/hwyl_band/
2024年5月19日(日)
＜Hwyl 2nd EP「K/ERA」Release 東名阪ツアー＞
会場:心斎橋CONPASS
OPEN 18:30 / START 19:00
ADV ￥3,500＋1D
DOOR \4,000+1D
https://eplus.jp/hwyl_band/
関連リンク
◆Hwyl オフィシャルInstagram