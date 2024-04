悪夢系アクションシューター『NeverAwake』のダウンロードコンテンツ(DLC)が今夏配信決定。タイトルは『NeverAwake FLASH BACK』。このDLCによって、同作はローグライトシューティングに生まれ変わるという。

アーケードシューティングのように短時間でチャレンジできる新モード『NeverAwake FLASH BACK』

『NeverAwake FLASH BACK』は、『NeverAwake』の基本仕様を踏襲しつつ、シャッフルされたステージをランダムにプレイするという新モード。各ステージ間では、武器・アクセサリをローグライト的に獲得していく。

また、完全新規ステージや新規ボス、新アクセサリも追加。さらに主人公レムにとっての大切な存在である「ガベちゃん」が、レムを守る相棒として参戦するとのこと。

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)