¿ÉË·¼£Ïº»á¡¢Çä¤ì¤Ã»Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»ñ»º¤òË½Ïª¡ª¡©¤Ê¤á¤Æ¤Ï¥À¥á¡Ö¾¯¤Ê¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¿¥±¥¿²¯°Ê¾å¡×
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¿ÉË·¼£Ïº»á¡Ê67¡Ë¤¬10Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤¢¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁí»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÉË·»á¤Ï¡Ö¡Ø¹Ö±é²ñ100ËÜ¡Ù¡Ø»ñ»º²¯Ä¶¤¨¡Ù¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤ÎµÕÅ¾¿ÍÀ¸¡¡¥Ñ¥ï¥Ï¥éÄ¹Ã«Àî³ÙµÄ°÷¤È¤Îà°ø±ïá¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤òÅºÉÕ¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡ÖçÓ¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Èà¤Î»ñ»º¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤â¥Õ¥¿¥±¥¿²¯°Ê¾å¤¢¤ë¡£Èà¤¬ºî¤Ã¤¿°°Àî¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó³¹¤ÎÅê»ñ¤À¤±¤Ç¤â5²¯¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤Î»ñ»º»ö¾ð¤ò¡ÈË½Ïª¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿ùÂ¼¤Ï21Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ìMTG¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤¢¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¿ô½½²¯±ß¤Ï¸À¤¤²á¤®¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÊüÁ÷Á°¤Ë¤Ï¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡£¡Ê¼ýÏ¿¤«¤éÊüÁ÷¤Þ¤Ç¤Î¡Ë3Æü¤Ç10²¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡Ä¡×¤È¸ý¤ò³ê¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£