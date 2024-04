富士急ハイランドにて、2024年4月13日(土)〜14日(日)の2日間限定で、園内に咲く満開の桜をグルメと巡る「春のスイーツウォーキング」を開催。

健康づくりとお花見、スイーツが同時に楽しめる2日間だけのウォーキングイベントです☆

富士急ハイランド「春のスイーツウォーキング」

開催日時:2024年4月13日(土)・14日(日)10:00〜15:00

受付時間:10:00〜12:00

桜巡りキーワード引換:15:00〜16:00

料金:参加費:1名800円 ※各日先着100名

提供スイーツ:

・抹茶ケーキ <フードスタジアム>

・甲斐御正信玄生わらびもち <富士山団子>

・ミニサイズおいもniアイス <oimo&coco>

・ベーグルラスク&ソフトクリーム <BON BON BAGEL>

・ワッフル <RM café>

※内容は予告なく変更される可能性があります

入園無料の富士急ハイランドでは、健康づくりとお花見、スイーツを同時に楽しめるウォーキングイベントを開催。

2024年4月13日〜14日の2日間「春のスイーツウォーキング」が開催されます。

富士急ハイランド初となる『スイーツ×ウォーキングイベント』で、桜が満開のパーク内を巡るウォーキングコースは約1.5km。

自分のペースで歩きながら、和・洋・ジェラートなどバラエティ豊かで春を感じられるスイーツメニューの食べ比べを楽しめます☆

たくさんのスイーツを味わえるよう、それぞれ小さめサイズになっているのも嬉しいポイント。

少しずついろいろな味を楽しめて、甘いもの好きの方にぴったりなイベントです。

さらに、桜の木に記載さたキーワードを集めると、ミニプレゼントがもらえる企画も!

キーワードを集めてゴール地点のセントラルパークに行くと、プレゼントがもらえます。

お友達や家族と一緒に、春の富士急ハイランドをおいしく巡って健康になるイベントです☆

甘いもの好きにぴったりな、スイーツの食べ比べを楽しめる2日間。

富士急ハイランドの「春のスイーツウォーキング」は、2024年4月13日〜14日の2日間限定で開催です!

春の訪れを感じる誕生日記念イベント!富士急ハイランド「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」サクラ祭り 春の訪れを感じる誕生日記念イベント!富士急ハイランド「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」サクラ祭り 続きを見る

臨場感たっぷりのコラボアトラクション!富士急ハイランド「進撃の巨人 THE RIDE 〜ウォール・マリア最終奪還作戦〜」 臨場感たっぷりのコラボアトラクション!富士急ハイランド「進撃の巨人 THE RIDE 〜ウォール・マリア最終奪還作戦〜」 続きを見る

※富士急ハイランド公式アプリにて事前にイベントチケットの購入が必要

※水分補給をこまめに行い参加ください

※1.5km以上のウォーキングとなるため、スニーカーなど歩きやすい靴で参加ください

※食物アレルギーのある方は参加を遠慮ください

※1店舗1回の利用、食べ放題ではありません

※お渡しする参加者カードは再発行できませんので、紛失に注意ください

※お客様都合による返品・返金はできません

※日をまたいでの利用はできません

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 園内の桜を見ながらスイーツを食べ歩き!富士急ハイランド「春のスイーツウォーキング」 appeared first on Dtimes.