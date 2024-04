【パズドラ×「ガンダム」シリーズコラボ第2弾】開始日:未定

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは4月10日、Android/iOS用パズルRPG「パズル&ドラゴンズ(パズドラ)」と「機動戦士ガンダム」シリーズのコラボ第2弾の開催を発表した。

本日4月10日にYouTubeの「パズドラ」公式チャンネルにてコラボ情報が公開。今回は「機動戦士ガンダムUC」よりユニコーンガンダム デストロイモード、「機動戦士ガンダムSEED」よりジャスティスガンダム、「機動武闘伝Gガンダム」よりゴッドガンダムといった、様々な「ガンダム」シリーズから続々と機体が登場する。

詳細については「パズドラ」公式運営サイトにて後日公開される予定となっている。

【【特報】「ガンダムシリーズ」×『パズル&ドラゴンズ』コラボ第2弾決定!】

(C)創通・サンライズ

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.