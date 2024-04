モスバーガーが2024年3月27日より販売している「まぜるシェイク あまおう」が、累計850万ダウンロード突破の人気ゲーム『スイカゲーム』とコラボレーション!

人気声優・伊藤美来さんが出演するコラボ動画が公開されるほか、全国のモスバーガー店舗で限定コラボステッカーがもらえるキャンペーンが実施されます☆

モスバーガー「まぜるシェイク あまおう」×「スイカゲーム」コラボ

対象期間:2024年4月11日(木)〜各店舗無くなり次第終了

対象店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)

モスバーガーにて2024年3月27日より販売されている「まぜるシェイク あまおう」

その「まぜるシェイク あまおう」の発売に伴い、累計850万ダウンロードを突破した人気ゲーム『スイカゲーム』とのコラボレーション企画がスタート!

2024年4月11日から、モスバーガー「まぜるシェイク あまおう」を購入すると、各店先着100名でコラボステッカーがプレゼントされます。

また、コラボ特設ページでは、声優・伊藤美来さんが出演するWEB限定動画が2024年4月11日9時より公開されます☆

モスバーガー「まぜるシェイク あまおう」

価格:Sサイズ 340円(税込)、Mサイズ 420円(税込)

販売期間:2024年3月27日(水)〜5月下旬

モスバーガーのバニラシェイクに、福岡県産「あまおう」を使用したいちごソースを合わせた一品です。

「あまおう」を粗めに刻んで果肉感を残しているため、いちごの酸味や香りをしっかりと感じることができます。

甘酸っぱいいちごの味わいが、春の季節にぴったりのドリンクです☆

オリジナルコラボステッカーをプレゼント

対象期間:2024年4月11日(木)〜各店舗無くなり次第終了

対象商品:モスバーガー「まぜるシェイク あまおう」、モスバーガー&カフェ「まぜるシェイク いちご&いちじく」「いちごみるく」

プレゼント:スイカゲームコラボステッカー

実施店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)にて、「まぜるシェイク あまおう」を購入するとオリジナルコラボステッカーをプレゼント。

先着100名限定の、ポップでかわいいステッカーです!

※店舗によりステッカー配布数が増える場合があります

コラボWEB動画『まぜるシェイク あまおう(R)モード突入』篇

公開開始日:2024年4月11日(木)9時00分〜

ゲーム実況風のコラボWEB動画を2024年4月11日より公開。

コラボ動画には、春の新商品「まぜるシェイク あまおう」で使用している福岡県産のブランドいちご「あまおう」を、『スイカゲーム』風にデザインしたオリジナルキャラクターが登場。

さらにコラボ動画には、声優の伊藤美来さんが出演します。

『スイカゲーム』の実際の挙動とは異なる、架空の『まぜるシェイク あまおうモード』に翻弄される素の姿を描いた動画です!

伊藤美来さん プロフィール

スタイルキューブ所属の声優。

ゲーム「アイドルマスターミリオンライブ!」七尾百合子役で声優デビュー。

「BanG Dream!」弦巻こころ役、「五等分の花嫁」中野三玖役などで人気を博す。

2024年4月放送アニメ「夜のクラゲは泳げない」光月まひる役、「声優ラジオのウラオモテ」歌種やすみ/佐藤由美子役、「菜なれ花なれ」海音寺恵深役での出演が決定しています。

『スイカゲーム』

小さなフルーツを2つ合わせて大きくしていき、大きなスイカを作っていくゲーム。

フルーツ同士をぶつけるとフルーツの種類が変化していきます。

シンプルながら奥の深いゲーム性やかわいらしいイラストで人気を集め、SNSや動画配信サービスを中心に話題に!

累計850万ダウンロードを突破する人気ゲームです。

オリジナルステッカーのプレゼントに、人気声優・伊藤美来さんが出演するコラボWEBも。

モスバーガーの「まぜるシェイク あまおう」×「スイカゲーム」コラボは、2024年4月11日より開催です☆

