サンリオピューロランドから『YOSHIKI CHANNEL』生放送。ゆうちゃみ＆ゆいちゃみも出演
4月11日21時にサンリオピューロランドから、ニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本含む全世界）で『YOSHIKI CHANNEL』yoshikitty スペシャル生放送が行われる。
『2024年サンリオキャラクター大賞』の投票が始まることにあわせての実施。『サンリオキャラクター大賞』には、YOSHIKI×ハローキティのキャラクター・yoshikittyが10年連続でノミネート。自己最高位としては総合で3位を記録。昨年は、タイで1位、イタリア、ドイツ、フランスでは2位を獲得している。
『YOSHIKI CHANNEL』
ドジャー・スタジアムでの米国国歌演奏を目前に一時帰国中のYOSHIKIが生出演
4/11『YOSHIKI CHANNEL』2024サンリオキャラクター大賞 yoshikitty スペシャル
サンリオピューロランドから生放送
ゆうちゃみ、ゆいちゃみ姉妹もゲストで登場
YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）
・日本語放送 https://youtube.com/live/z2i2-p32SbY
・英語同時通訳放送 https://youtube.com/live/IM6q3RAX2bc
・ニコニコチャンネル（日本） https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2192847
関連リンク
◆YOSHIKI YouTubeチャンネル
◆YOSHIKI オフィシャルInstagram