サンエックスの「リラックマ」から、新テーマ「うみリラきぶん」のグッズが登場。

ゆらゆら・のんびりと海で過ごす「リラックマ」たちに癒やされるデザインのぬいぐるみや雑貨、文房具が販売されます☆

リラックマ「うみリラきぶん」グッズ

発売日:2024年4月下旬ごろより順次

販売店舗:全国の販売店、ネットショップなど

2023年に20周年を迎えたサンエックスの人気キャラクター「リラックマ」から、新テーマ「うみリラきぶん」のグッズが登場。

2024年4月下旬頃より、「うみリラきぶん」のグッズが全国の販売店やネットショップなどで販売されます!

アザラシやクラゲ、マンボウなど、海でのんびり過ごす動物たちと「リラックマ」に癒やされるテーマです☆

『うみリラきぶん』ストーリー

もしもリラックマたちが海で過ごしたら?

ぐうたらするアザラシ、ゆったり泳ぐマナティー、ふよふよ浮かぶクラゲ、おとぼけなマンボウ。

リラックマと海の動物ってなんだか似ているかも。

美しい海で気持ちよさそうにゆらゆらぐうたらするリラックマたちに癒されるテーマです。

リラックマたちと、たまには流れに身を任せてのんびりゆったりしませんか?

メモパッド

価格:各385円(税込)

内容:本文4種丁合

「うみリラきぶん」のアートを使ったメモパッドです。

ブルーを中心とした色使いのフルカラーで、美しい海の様子を表現。

メモのデザインは4種類入っており、いろいろなデザインを楽しめます☆

シール

価格:各220円(税込)

アザラシやマンボウなど、海の動物になった「リラックマ」たちのシール。

気持ちよさそうに泳いだり、浮かんだりするような姿に癒やされます。

ノートや手帳などに貼って楽しめるグッズです!

ミニダブルクリアホルダー

価格:各385円(税込)

サイズ:A5サイズ

ポストカードやチケットなど、大切な資料をまとめるのに便利なミニダブルクリアホルダー。

コンパクトに収納・持ち運びができ、開くと見開きでA4サイズも入れられます。

内側のポケット部分にも「うみリラきぶん」のイラストが入ったデザインです☆

ペンポーチ

価格:1,760円(税込)

内容:塩ビ+合皮製・両面ファスナータイプ

クリア塩ビと合皮素材を組み合わせたペンポーチ。

クリア塩ビの部分は中身が見やすく、「リラックマ」や「コリラックマ」が泳いでいるような雰囲気です。

合皮部分にもかわいらしい「リラックマ」たちのイラストがあしらわれています!

パスケース

価格:1,760円(税込)

パスケースは、上品なブルーの生地とキラキラの箔押しロゴがおしゃれ。

内側にはクラゲが漂う海をイメージしたイラストが入っています☆

ぬいぐるみ巾着

価格:各2,200円(税込)

アザラシになった「リラックマ」や、クラゲになった「キイロイトリ」のぬいぐるみ巾着。

中身を入れて紐をしばると、ぬいぐるみのような姿になるかわいいグッズです!

トートバッグ

価格:4,180円(税込)

内容:帆布製・内ポケット付

肩掛けできる、ゆったりサイズのトートバッグ。

海で過ごす「リラックマ」たちの姿が散りばめられ、ブルーとホワイトのボーダーがマリンテイストな印象です。

クリアタンブラー

価格:1,980円(税込)

内容:350ml・食洗器使用不可

海の動物になって泳ぐ「リラックマ」たちの姿をデザインしたクリアタンブラー。

しっかり入る350ml容量で、飲み口は使いやすい形をしています。

底には滑り止めを施した、実用性も兼ね備えたグッズです!

ミニタオル

価格:各770円(税込)

ミニタオルは、ふっくらした刺繍アップリケがアクセント。

海に浮かんでリラックスしているような「リラックマ」たちの姿に癒されるデザインです☆

アクリルキーホルダーコレクション

価格:各935円(税込)

種類:全6種

全6種類のコレクタブルなアクリルキーホルダー。

背景とキャラクター部分に分かれており、スライドできる2枚重ねで立体的なデザインです。

ゆらゆら動く「リラックマ」たちが、海の中を泳いでいるように見えます!

てのりぬいぐるみ

価格:各1,540円(税込)

種類:全6種

海の生き物になった「リラックマ」たちの、手のひらサイズなぬいぐるみ。

マナティーやエイになった「リラックマ」に、人魚姿の「コリラックマ」もかわいく仕上げられています。

「キイロイトリ」はアザラシ、「チャイロイコグマ」はクラゲの姿をしています☆

ぬいぐるみ(S)

価格:各2,530円(税込)

アザラシ姿の「リラックマ」と「コリラックマ」のぬいぐるみ。

ふわふわの毛並みは、触り心地抜群!

ペタッと寝そべっている姿に癒されます。

ぬいぐるみ(S)

価格:各2,530円(税込)

素材:もーちもち素材

もーちもち素材で触り心地に癒やされるぬいぐるみもラインナップ。

マンボウになった「キイロイトリ」や、サメになった「チャイロイコグマ」の姿から、マリンライクな雰囲気を楽しめます。

海でのんびり・ゆったり過ごす「リラックマ」たちの新テーマグッズが登場。

リラックマの「うみリラきぶん」グッズは、2024年4月下旬頃より販売開始です!

