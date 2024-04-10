オーディオとホームシアターの祭典「OTOTEN2024」の開催日が、6月22日・23日に決定した。場所は東京国際フォーラム。入場は無料だが、事前登録制。登録開始は5月中旬を予定する。主催は日本オーディオ協会。

OTOTEN2024では、オーディオやホームシアターからイヤフォン・ヘッドフォン、カーオーディオ、マイク等の制作系音響機器まで、様々を機器を展示するほか、出展各社によるセミナーやイベントが企画されているという。

開催概要

名称：OTOTEN2024

会期：2024年6月22日(土)10：00～19：00

23日(日)10：00～17：00

会場：東京国際フォーラム ガラス棟B1F～7F / 東京都千代田区丸の内3-5-1

主催：一般社団法人日本オーディオ協会

入場料：無料(入場には事前登録が必要。5月中旬より事前登録開始)

出展予定企業・団体

アルプスアルパイン株式会社、インターフェイス株式会社、Edifier Japan株式会社、株式会社エミライ、株式会社オーディオテクニカ、株式会社小柳出電気商会、オーロラサウンド株式会社、株式会社音元出版、株式会社金井製作所、完実電気株式会社、クボテック株式会社、株式会社GLANZLAB、株式会社クリプトン、株式会社KEF JAPAN、株式会社光城精工、株式会社コルグ、サエクコマース株式会社、CSポート株式会社、株式会社ジェネレックジャパン、株式会社JVCケンウッド、株式会社シンタックスジャパン、株式会社ステレオサウンド、StreamUnlimited Engineering GmbH、ソニー株式会社、ティアック株式会社、株式会社デジタルストリ－ム、株式会社ディスクユニオン、dts Japan株式会社、DVAS合同会社、東北パイオニア株式会社、株式会社ナガオカ、一般社団法人日本音楽スタジオ協会、株式会社ノア、花田スピーカー研究所、パナソニック株式会社、ハーマンインターナショナル株式会社、ヒビノ株式会社、株式会社ブライトーン、フラウンホーファーIIS、株式会社前園サウンドラボ、株式会社MUSIN、株式会社ヤマハミュージックジャパン、株式会社由紀精密、WAPAN株式会社、株式会社ワンモア(50音順、4月10日現在)