オーディオ・ホームシアター展「OTOTEN2024」東京・有楽町で6月開催
オーディオ&ホームシアター展示会「OTOTEN2024」が、東京国際フォーラムで6月22日〜23日の2日間開催される。入場無料だが、参加にはOTOTEN公式サイトからの事前登録が必要。5月中旬に受付開始予定で、詳細日時は後日告知するという。
会場は、有楽町の「東京国際フォーラム」ガラス棟 B1F〜7F。開催日時は22日が10時〜19時、23日が10時〜17時。オーディオやホームシアターに加え、イヤホン/ヘッドホン、カーオーディオ、マイクなど音楽制作用機器を取り扱う企業も出展し、さまざまな用途やシーンの提案を行う。主催は日本オーディオ協会。
「OTOTEN2023」会場の様子
出展企業・団体は以下の通り(五十音順、4月10日時点)。
アルプスアルパイン
インターフェイス
Edifier Japan
エミライ
オーディオテクニカ
小柳出電気商会
オーロラサウンド
音元出版
金井製作所
完実電気
クボテック
GLANZLAB
クリプトン
KEF JAPAN
光城精工
コルグ
サエクコマース
CSポート
ジェネレックジャパン
JVCケンウッド
シンタックスジャパン
ステレオサウンド
StreamUnlimited Engineering GmbH
ソニー
ティアック
デジタルストリ−ム
ディスクユニオン
dts Japan
DVAS
東北パイオニア
ナガオカ
日本音楽スタジオ協会
ノア
花田スピーカー研究所
パナソニック
ハーマンインターナショナル
ヒビノ
ブライトーン
フラウンホーファーIIS
前園サウンドラボ
MUSIN
ヤマハミュージックジャパン
由紀精密
WAPAN
ワンモア
会場は、有楽町の「東京国際フォーラム」ガラス棟 B1F〜7F。開催日時は22日が10時〜19時、23日が10時〜17時。オーディオやホームシアターに加え、イヤホン/ヘッドホン、カーオーディオ、マイクなど音楽制作用機器を取り扱う企業も出展し、さまざまな用途やシーンの提案を行う。主催は日本オーディオ協会。
出展企業・団体は以下の通り(五十音順、4月10日時点)。
アルプスアルパイン
インターフェイス
Edifier Japan
エミライ
オーディオテクニカ
小柳出電気商会
オーロラサウンド
音元出版
金井製作所
完実電気
クボテック
GLANZLAB
クリプトン
KEF JAPAN
光城精工
コルグ
サエクコマース
CSポート
ジェネレックジャパン
JVCケンウッド
シンタックスジャパン
ステレオサウンド
StreamUnlimited Engineering GmbH
ソニー
ティアック
デジタルストリ−ム
ディスクユニオン
dts Japan
DVAS
東北パイオニア
ナガオカ
日本音楽スタジオ協会
ノア
花田スピーカー研究所
パナソニック
ハーマンインターナショナル
ヒビノ
ブライトーン
フラウンホーファーIIS
前園サウンドラボ
MUSIN
ヤマハミュージックジャパン
由紀精密
WAPAN
ワンモア