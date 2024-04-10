オーディオ&ホームシアター展示会「OTOTEN2024」が、東京国際フォーラムで6月22日〜23日の2日間開催される。入場無料だが、参加にはOTOTEN公式サイトからの事前登録が必要。5月中旬に受付開始予定で、詳細日時は後日告知するという。



会場は、有楽町の「東京国際フォーラム」ガラス棟 B1F〜7F。開催日時は22日が10時〜19時、23日が10時〜17時。オーディオやホームシアターに加え、イヤホン/ヘッドホン、カーオーディオ、マイクなど音楽制作用機器を取り扱う企業も出展し、さまざまな用途やシーンの提案を行う。主催は日本オーディオ協会。

「OTOTEN2023」会場の様子

出展企業・団体は以下の通り(五十音順、4月10日時点)。

アルプスアルパイン

インターフェイス

Edifier Japan

エミライ

オーディオテクニカ

小柳出電気商会

オーロラサウンド

音元出版

金井製作所

完実電気

クボテック

GLANZLAB

クリプトン

KEF JAPAN

光城精工

コルグ

サエクコマース

CSポート

ジェネレックジャパン

JVCケンウッド

シンタックスジャパン

ステレオサウンド

StreamUnlimited Engineering GmbH

ソニー

ティアック

デジタルストリ−ム

ディスクユニオン

dts Japan

DVAS

東北パイオニア

ナガオカ

日本音楽スタジオ協会

ノア

花田スピーカー研究所

パナソニック

ハーマンインターナショナル

ヒビノ

ブライトーン

フラウンホーファーIIS

前園サウンドラボ

MUSIN

ヤマハミュージックジャパン

由紀精密

WAPAN

ワンモア