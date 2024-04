「2024 DXTEEN 1ST ONE MAN LIVE TOUR 〜START OF THE QUEST 〜」キービジュアル(C)LAPONE Entertainment

グローバルボーイズグループ “DXTEEN”が、5月18日にスタートするツアーのタイトルを発表。併せてツアーのビジュアルとなるポスターも公開された。

4月8日に、自身初となる1ST ALBUM『Quest』のリリース決定を発表したグローバルボーイズグループ “DXTEEN”。初単独ライブツアーが、来月18日より、大阪を皮切りにスタートする。

10日、ツアータイトルが「2024 DXTEEN 1ST ONE MAN LIVE TOUR 〜START OF THE QUEST 〜」(ニセンニジュウヨン ディエックスティーン ファースト ワンマンライブ ツアー 〜スタート オブ ザ クエスト〜) に決定した。さらに、ツアーのビジュアルとなるポスターも公開された。

7月17日にリリースが決定した1ST ALBUM『Quest』に向け、「START OF THE QUEST」と名付けられたツアーは、ニューアルバムを引っ提げて開催。デビューから1周年を迎えるDXTEENの成長し続けるステージが見られるだろう。

なお、チケットは各公演先行受付中。ライブ情報【タイトル】「2024 DXTEEN 1ST ONE MAN LIVE TOUR 〜START OF THE QUEST〜」(ニセンニジュウヨン ディエックスティーン ファースト ワン マン ライブ ツアー 〜スタート オブ ザ クエスト〜)【スケジュール】【大阪 | Zepp Osaka Bayside】 2024.05.18(土) 開場 17:30 / 開演 18:30【福岡 | Zepp Fukuoka】2024.06.06(木) 開場 17:30 / 開演 18:30【東京 | Zepp DiverCity Tokyo】2024.06.09(日) 開場 13:00 / 開演 14:002024.06.09(日) 開場 17:30 / 開演 18:30