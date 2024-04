「すみっコぐらし」の新テーマグッズとして、2024年4月下旬より「しろくまのふるさと」が登場。

みんなで「しろくま」のふるさとへ行き、北の町を楽しむ「すみっコ」たちのぬいぐるみや文房具雑貨がラインナップされています☆

すみっコぐらし「しろくまのふるさと」グッズ

発売日:2024年4月下旬ごろより順次

販売店舗:全国の販売店、ネットショップなど

サンエックスの「すみっコぐらし」から、新テーマ「しろくまのふるさと」のグッズが登場。

2024年4月下旬頃より、全国の販売店やネットショップにて、「しろくまのふるさと」テーマのグッズが販売されます☆

みんなと一緒に、ふるさとへ帰るため、おしゃれした「しろくま」たちがとってもかわいいデザインです。

今回のテーマには「しろくまのきょうだい」や「しろくまのおかあさん」も登場。

北の動物たちの姿をした「すみっコ」たちのグッズを紹介していきます☆

『しろくまのふるさと』ストーリー

ある日、しろくまのおかあさんから手紙と船のチケットが届きました。

北からにげてきたしろくまは悩みましたが、みんなと一緒にふるさとへ帰ることに。

しろくまのきょうだいにあんないしてもらい、北の町を楽しむすみっコたち。

かぞくにむかえられ、たまには北も悪くないと思うしろくまでした。

クリアポケット付SPメモ

価格:各528円(税込)

内容:カラフル本文120ページ・クリアポケット付

表紙も本文もカラフルな、クリアポケット付きのメモ帳。

くま型の窓になった表紙がかわいいデザインです。

クリアポケットには、88×63mmまでのカードが入ります☆

パタパタメモ

価格:各275円(税込)

内容:本文4種計80枚

4種類のメモ帳が詰まった「パタパタメモ」

「しろくまのふるさと」テーマのかわいいイラストがたっぷり楽しめます。

ケース部分も「すみっコ」たちが賑やかなデザインです!

ミニダブルクリアホルダー

価格:各385円(税込)

内容:A5からA4(見開き)まで収納可・2ポケットタイプ

見開きでA4サイズも収納できる、ミニダブルクリアホルダー。

チケットや資料などをまとめてコンパクトに収納、持ち運びできます。

内側のポケットにも「しろくまのふるさと」テーマイラストが入った楽しいデザインです☆

クリアレーダー消しゴム

価格:各242円(税込)

本体が透明な「クリアレーダー消しゴム」

消したいところが透けて見える、便利な消しゴムです!

クリアペンポーチ

価格:1,980円(税込)

素材:キラキラオーロラ素材

キラキラのオーロラ素材を使ったクリアペンポーチ。

中が透けて見えるので、取り出したいものが見つけやすくて便利に使えます。

テーマにぴったりなオーロラカラーがおしゃれなペンポーチです☆

ポーチ

価格:2,200円(税込)

素材:キラキラオーロラ素材

キラキラオーロラ素材のグッズとしてポーチもラインナップ。

ポーチには、新テーマの「すみっコ」たちが大きく描かれています。

大きく開くので中のものが取り出しやすく、透けて見えるクリアタイプなのもポイントです!

巾着

価格:各605円(税込)

「しろくま」のお気に入り「ふろしき」をイメージした巾着。

口を閉じて紐を結ぶと、風呂敷包みのような形になります☆

マスコットコレクション

価格:各880円(税込)

種類:全6種

氷の上のような、クリアな台座がかわいい「マスコットコレクション」

シロトナカイやシロキツネ、イッカクなどの姿になった「すみっコ」たちを集められます。

全6種類のうち、どれが出るかはお楽しみです!

てのりぬいぐるみ

価格:各1,100円(税込)

種類:全6種

集めたくなる「すみっコ」や「みにっコ」の「てのりぬいぐるみ」

また「ミニかまくら」には「てのりぬいぐるみ」を入れて遊べます。

「しろくま」とデザイン違いの「ふろしき(ほし)」を身につけた「しろくまのきょうだい」にも注目です☆

てのりぬいぐるみ「しろくまのおかあさん」

価格:1,408円(税込)

優しい雰囲気の「しろくまのおかあさん」も、「てのりぬいぐるみ」に登場。

「ふたごぬいぐるみ」と一緒に飾ってもかわいいグッズです。

ふたごぬいぐるみ

価格:2,970円(税込)

おくるみに入った「ふたごぬいぐるみ」

おくるみから取り外すこともでき、前掛け姿や哺乳瓶を持つ姿が愛らしさ満点です!

あつめてぬいぐるみ

価格:各2,200円(税込)

「しろくまのふるさと」へ出かける「すみっコ」たちを再現した「あつめてぬいぐるみ」

リボン付きの洋服や帽子でおしゃれした姿に癒されます☆

ふろしきクッション

価格:各4,180円(税込)

「ふろしき」の姿をそのまま再現した「クッション」が登場。

荷物を包んだ姿で、場所取りやお昼寝のお供にぴったりのグッズです!

北の町を楽しむ「しろくま」たちの新テーマグッズが登場。

すみっコぐらしの「しろくまのふるさと」グッズは、2024年4月下旬頃より販売開始です!

