ヴィークレアが手掛ける「&honey」シリーズから、サンリオキャラクター「シナモロール」とコラボレーションしたパッケージが2024年4月17日(水)より登場!

2023年7月に発売し好評だった「&honey シナモロール限定デザイン第2弾」に引き続き、第3弾となる今回はクレンジングバームも販売されます。

ハートや星型のバルーンがふわふわ浮かんでいるような、ポップでかわいいデザインのコラボパッケージを紹介していきます☆

&honey サンリオ「シナモロール」限定デザイン第3弾

発売日:2024年4月17日(水)

販売店舗:マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ店舗

ヴィークレアが手掛ける「&honey」から、サンリオキャラクター「シナモロール」の限定デザインが登場!

シャンプー・トリートメント・ヘアオイルに加え、第3弾となる今回は、クレンジングバームも販売されます。

「&honey(アンドハニー)シナモロール 限定デザイン」は厳選した3種類のハチミツが独自比率で配合されており、うるツヤ髪へ導いてくれます。

アルバニア産のデイジーとハチミツの華やかで甘い香りを楽しめるヘアケアアイテムです。

デイジーとハチミツが甘く広がる、シナモンフラワーハニーの香りです☆

アンドハニー シナモロール メルティシャンプー&ヘアトリートメント限定ペアセット2024ver.

価格:3,080円(税込)

内容:シャンプー本体1個(440mL)・トリートメント本体1個(445g)・4STEPお試し1個(10mL+8g+10g+3mL)

「シナモロール」とのコラボパッケージは、さわやかなブルーを基調としたポップなデザイン。

ストライプの背景と、リボンでつくられたハートがかわいいパッケージです。

「シナモロール」と一緒に、バスタイムを楽しめます☆

アンドハニー シナモロール メルティ ヘアオイル2024ver.

価格:1,540円(税込)

内容量:100mL

お風呂上りのヘアケアに使えるヘアオイルも、「シナモロール」デザインで登場。

髪に潤いとまとまりを与えてくれます。

アンドハニー シナモロール クレンジングバーム ブルークレイ

価格:1,980円(税込)

内容量:90g

&honeyシリーズで人気のサボンクレンジングバームからも、「シナモロール」限定デザインが登場!

頑固な皮脂汚れを落とし、黒ずみやざらつきのないお肌を叶えてくれます。

さらに、お肌のトラブルをケアしてくれるCICA成分も配合されています☆

&honeyのシャンプー、トリートメント、ヘアオイル、クレンジングバームから、「シナモロール」の限定パッケージが登場。

髪の毛やお肌をケアしながら、デイジーとハチミツが甘く広がるシナモンフラワーハニーの香りを楽しめます。

&honeyの「シナモロール」限定デザイン第3弾は、2024年4月17日(水)よりマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ店舗にて発売です☆

