»ä¤Î²¿¤¬°¤¤¡© ¥ï¥¯¥Á¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¥¢¥ß¤Ë°é»ù¥Î¥¤¥í¡¼¥¼¡¿°¦¸¤¥¢¥ß¡¢À¤³¦¤Ç°ìÈÖ°¦¤·¤¿·¯¤Ø¥
¡Ø°¦¸¤¥¢¥ß¡¢À¤³¦¤Ç°ìÈÖ°¦¤·¤¿·¯¤Ø¡Ù¡ÊÂ¼¾å¥¢¥»Ò/Ê¸·Ý¼Ò¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û ¡¡»ô¤¤¼ç¤È°¦¸¤¤Î¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¤Îå«¤òÉÁ¤¯¡£Êì¿Æ¤¬¸¤¤Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸¤¤Ë¤â¤½¤Î»Å»ö¤Ë¤â´Ø¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢ºÇ¹âÎð¤Î¸¤¤¬»º¤ó¤À¤ï¤º¤«90¥°¥é¥à¤ÎÄ¶Ì¤½Ï»ù¤¬¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£·üÌ¿¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò»Ü¤·¤Ê¤ó¤È¤«°ìÌ¿¤ò¤È¤ê¤È¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î»Ò¤Ë¡ÖÍ§Ã£¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ß¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¡¢À¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë°¦¾ð¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡Ä¡£¿·ÊÆ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤È°¦¸¤¥¢¥ß¤Î12Ç¯¤Îå«¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø°¦¸¤¥¢¥ß¡¢À¤³¦¤Ç°ìÈÖ°¦¤·¤¿·¯¤Ø¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£