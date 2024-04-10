宮崎vs今治 スタメン発表
[4.10 J3第9節](いちご)
※19:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 2 青山生
DF 15 辻岡佑真
DF 16 吉田朋恭
DF 33 黒木謙吾
MF 7 魚里直哉
MF 8 力安祥伍
MF 20 阿野真拓
MF 38 楠大樹
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 57 植田峻佑
DF 3 代健司
DF 36 吉永昇偉
MF 23 大渕来珠
MF 34 遠藤光
FW 13 北村知也
FW 18 吉澤柊
監督
大熊裕司
[FC今治]
先発
GK 44 伊藤元太
DF 2 加藤徹也
DF 4 市原亮太
DF 5 白井達也
DF 23 松本雄真
MF 6 トーマス・モスキオン
MF 7 山田貴文
MF 10 マルクス・ヴィニシウス
MF 18 新井光
FW 11 阪野豊史
FW 21 日野友貴
控え
GK 1 修行智仁
DF 24 竹内悠力
DF 37 梅木怜
MF 14 弓場堅真
MF 50 三門雄大
FW 13 高瀬太聖
FW 29 アンジェロッティ
監督
服部年宏
※19:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 2 青山生
DF 15 辻岡佑真
DF 16 吉田朋恭
DF 33 黒木謙吾
MF 7 魚里直哉
MF 8 力安祥伍
MF 20 阿野真拓
MF 38 楠大樹
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 57 植田峻佑
DF 3 代健司
DF 36 吉永昇偉
MF 23 大渕来珠
MF 34 遠藤光
FW 13 北村知也
監督
大熊裕司
[FC今治]
先発
GK 44 伊藤元太
DF 2 加藤徹也
DF 4 市原亮太
DF 5 白井達也
DF 23 松本雄真
MF 6 トーマス・モスキオン
MF 7 山田貴文
MF 10 マルクス・ヴィニシウス
MF 18 新井光
FW 11 阪野豊史
FW 21 日野友貴
控え
GK 1 修行智仁
DF 24 竹内悠力
DF 37 梅木怜
MF 14 弓場堅真
MF 50 三門雄大
FW 13 高瀬太聖
FW 29 アンジェロッティ
監督
服部年宏