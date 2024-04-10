[4.10 J3第9節](いちご)

※19:00開始

主審:矢野浩平

<出場メンバー>

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 55 青木心

DF 2 青山生

DF 15 辻岡佑真

DF 16 吉田朋恭

DF 33 黒木謙吾

MF 7 魚里直哉

MF 8 力安祥伍

MF 20 阿野真拓

MF 38 楠大樹

MF 50 安田虎士朗

FW 11 橋本啓吾

控え

GK 57 植田峻佑

DF 3 代健司

DF 36 吉永昇偉

MF 23 大渕来珠

MF 34 遠藤光

FW 13 北村知也

FW 18 吉澤柊

監督

大熊裕司

[FC今治]

先発

GK 44 伊藤元太

DF 2 加藤徹也

DF 4 市原亮太

DF 5 白井達也

DF 23 松本雄真

MF 6 トーマス・モスキオン

MF 7 山田貴文

MF 10 マルクス・ヴィニシウス

MF 18 新井光

FW 11 阪野豊史

FW 21 日野友貴

控え

GK 1 修行智仁

DF 24 竹内悠力

DF 37 梅木怜

MF 14 弓場堅真

MF 50 三門雄大

FW 13 高瀬太聖

FW 29 アンジェロッティ

監督

服部年宏