◆NCT WISH、SMアーティストを続々カバー

【モデルプレス=2024/04/10】NCT WISH(エヌシーティーウィッシュ)が10日、神奈川県横浜市のKアリーナ横浜で開催された授賞式、第1回「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」(以下「ASEA 2024」)に出演した。トップバッターを飾ったNCT WISHは少女時代「GENIE」、SHINee「Lucifer」、SUPER JUNIOR「SORRY, SORRY」、東方神起「呪文-MIROTIC-」、そしてEXO「Growl」と同じSMエンターテインメントに所属するアーティストの名曲を続けて披露。2月28日にデビューシングルをリリースした同グループだが「BEST NEW ARTIST」の受賞が発表されると、ユウシ(YUSHI)は「まだ僕たちデビューしてに2ヶ月しか経ってないのにこんなに良い大きい賞をくださって本当にありがとうございます」と感謝を述べ「これからもメンバーたちと一緒に頑張っていくので応援よろしくお願いします」と呼びかけていた。

◆「ASEA 2024」初開催

なお、ほかにも新人賞にはZEROBASEONE(ゼロベースワン)、TWS(トゥアス)が輝いた。アジアを代表するアーティストが出演し、世界中のファンと音楽で1つになる「ASEA 2024」は今回が初開催。韓国エンターテインメント・スポーツ専門媒体である「NEWSEN」とオンラインエンターテインメント媒体「@STAR1」が主催を務め、ASEA組織委員会とZOZOTOWNが主幹する。今回イベントには、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、NiziUなど、昨年1年間を通して世界で活躍したK-POPアーティストとアジアのアーティストが集結。MCは少女時代のユリ、2PMのテギョンが、大賞のプレゼンターはソン・スンホンとチョン・ヨビンが務める。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】