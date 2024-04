声優・アイドルユニット「i☆Ris」を劇場版アニメ化した『i☆Ris the Movie ‐Full Energy!!‐』(5月17日公開)より、第1弾入場者特典として、ファンが選んだ“1番見たいi☆Ris”を実現したトレーディングカード10種が配布されることが決定。併せて、劇場版主題歌「愛 for you!」が4月11日0時より配信開始されることが発表されたほか、4月21日から開催されるツアーのグッズも解禁された。

本作は、声優とアイドルの活動を両立するハイブリッドユニット「i☆Ris」より、10周年プロジェクトの集大成として発表された劇場版アニメ。監督を『キラッとプリ☆チャン』『ダークギャザリング』の博史池畠、脚本を『劇場版からかい上手の高木さん』の福田裕子、キャラクターデザインを『きんいろモザイク』の植田和幸が務める。物語は、i☆Risたちが突如、なりたいものに何にでもなれる世界・リスリスランドに連れていかれるところからスタート。楽しくて最高な場所だと満喫するi☆Risたちだったが、そこには「歌」がなくった世界だということが分かり…。シロリスはi☆Risに「歌」を取り戻してほしいと助けを求めるが―。この度、第1弾入場者特典が、「i☆Ris10変化!!トレーディングカード」に決定。本作の舞台である“自分がなりたいものになれる世界・リスリスランド”にちなんで、i☆Ris公式ファンクラブ「虹会」にて『どんなi☆Risが見たい?』というアンケートを実施。このアンケート結果を基に、人気上位の姿になったi☆Risが実写&アニメのトレーディングカードで登場する。トレーディングカードは全10種ランダムとなっており、撮り下ろされた「ゴスロリメイド姿の山北早紀」、「猫耳メイド姿の芹澤優」、「男子高校生姿の茜屋日海夏」や、アニメで描き下ろされた「幼稚園児姿の若井友希」、「わんわんおーこくのお姫様姿の久保田未夢」など、普段のi☆Risではなかなか見られない姿を収めた、ファンにはたまらないグッズとなっている(※詳細は下記掲載)。今後も、第2弾以降の入場者特典を順次解禁していく予定。また、i☆Risの25枚目両A面シングル「愛 for you!/希望の花を」(6月12日発売)から、本作の劇場版主題歌となる「愛 for you!」が、各配信視聴サービスにて明日4月11日0時より配信開始。併せて、劇場版アニメのメインビジュアルと同じ衣装を身にまとったi☆Risの新しいアーティスト写真と、メンバーカラーの私服風衣裳を着用したシングルジャケット写真がお披露目された。まさにアニメから飛び出してきたようなメンバーのビジュアルに注目だ。さらに、「愛 for you!」の配信リリース記念として、特設サイトでは同じく4月11日0時より、「愛 for i☆Ris!レター企画」と題した「愛 for you!」配信視聴の感想投稿キャンペーンを開催。メンバー自身がファンに向けて作詞した本楽曲に対する、感想やメッセージをXにて募集する。そのほか、4月21日より開催される『i☆Ris 9th Live Tour 2024 愛たくて…Full Ener9y!!』のツアーグッズを解禁。今回のグッズは、「もし私たちがi☆Risじゃなかったら…」というテーマに基づき、メンバーが夢見る職業に変身した姿が多数ラインナップされている。劇場版アニメ『i☆Ris the Movie ‐Full Energy!!‐』につながる同ライブを、グッズとともに存分に楽しみたい。配布期間は5月17日〜23日。数量限定。1人1回の鑑賞対して1点のプレゼントとなる。絵柄は選択不可。劇場版アニメ『i☆Ris the Movie ‐Full Energy!!‐』は、5月17日より全国公開。※【第1弾入場者特典:i☆Ris10変化!!トレーディングカード(全10種ランダム)ラインナップ詳細】は以下の通り。【第1弾入場者特典:i☆Ris10変化!!トレーディングカード(全10種ランダム)ラインナップ詳細】1.ゴスロリメイドver. 山北早紀(実写)2.バニーガールver. 山北早紀(アニメ)3.猫耳メイドver.芹澤優(実写)4.マーメイドver.芹澤優(アニメ)5.男子高校生ver.茜屋日海夏(実写)6.男装ver.茜屋日海夏(アニメ)7.ロリータver.若井友希(実写)8.幼稚園児ver.若井友希(アニメ)9.ナースver.久保田未夢(実写)10.わんわんおーこくのお姫様ver.久保田未夢(アニメ)