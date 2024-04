人気キャラクターのグッズが必ず当たる「Happyくじ」から、「スター・ウォーズ」オリジナルドラマシリーズ『マンダロリアン』のくじが「スター・ウォーズの⽇」である2024年5⽉4⽇(⼟)より登場!

「マンダロリアン」バストアップスタチューや、「グローグー」のフィギュアなど『マンダロリアン』ファン必見のグッズが全7等級+Last賞で展開されます☆

Happyくじ/STAR WARS『マンダロリアン』

価格:1回 800円(税込)

発売⽇:2024年5⽉4⽇(⼟)より順次発売予定

等級数:全7等級+Last賞

販売店舗:ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、イトーヨーカドー、 GEO、イオン、古本市場、Wonder GOO、TSUTAYA、未来屋書店、ドン・キホーテ、STARWARS POPUP ストア、ディズニーフラッグシップ東京、その他ホビーショップ・書店・レンタルショップ・家電量販店など

人気キャラクターのグッズが必ず当たる「Happyくじ」

そんな「Happyくじ」から、「スター・ウォーズ」オリジナルドラマシリーズ『マンダロリアン』のくじが、スター・ウォーズの日の2024年5月4日(土)より登場!

今回の⽬⽟のA賞には「マンダロリアン バストアップスタチュー」が登場。

ほかにもB賞に「グローグー」の名シーンを切り取ったフィギュアや、C賞には「マンダロリアン」を象徴するヘルメットフィギュアをラインナップ。

さらにもアクリルスタンドやポスターなどコレクション性の⾼いグッズが全7等級で展開されます。

そして、最後のくじを引いた⽅が⼿に⼊れられるLast賞には「マンダロリアン バストアップスタチューLast ver.」が登場。

アーマー部分にメッキ加⼯が施された特別仕様のスタチューです☆

A賞:マンダロリアン バストアップスタチュー

サイズ:全⾼約20cm

A賞は、「マンダロリアン バストアップスタチュー」が登場。

全⾼約20cmで、「マンダロリアン」らしいブラスターを構えるポーズを再現した、⼤迫⼒のスタチューです!

B賞:グローグー フィギュア(全2種)

サイズ:全⾼約12cm

B賞は、作中の「グローグー」の名シーンを切り取ったフィギュア。

フォースを使う姿と、乗り物酔いで吐いてしまった姿の全2種類です。

C賞:ヘルメットフィギュア(全4種)

サイズ:全高約7cm〜9.2cm

C賞は、マンダロリアンを象徴するヘルメットのフィギュア。

ラインナップはマンダロリアン、ボバ・フェット、

ボ=カターン、

アーマラーの4種類。

それぞれヘルメットのディテールや傷跡にまでこだわった、ファン必見のフィギュアになっています。

D賞:アクリルスタンド(全6種)

サイズ(約):H90×W60mm

D賞は、選べる全6種類のアクリルスタンド。

マンダロリアンやグローグー、ルーク・スカイウォーカーといった人気キャラクターを組み立てて飾れます。

ボバ・フェットや、

アソーカ、

ボ=カターンなどキャラクターを組み合わせて、作中のシーンを再現することも可能です☆

E賞:ラバーコースター(全4種)

サイズ(約):直径105mm

E賞には、普段使いしやすいラバーコースターが登場。

マンダロリアンと、グローグーを表現したデザイン。

ポッドに入った姿や、ソーガン・フロッグを食べている姿など、かわいいグローグーに癒されます!

F賞:ポスター(全20種)

サイズ:A2

F賞は、ランダム仕様のA2サイズポスター。

『マンダロリアン』シーズン1〜3までのビジュアルや、コミック風のデザイン、

作中の印象的なシーンを切り取ったデザインなど全20種類をラインナップ。

アソーカや、

ルーク・スカイウォーカー、IG-11などシリーズに登場するキャラクターのポスターも用意されています。

G賞:ダイカットステッカーセット(全8種)

サイズ(約):H90×W60mm以内

G賞は、1セット4枚入りのダイカットステッカーセット。

マンダロリアンとグローグーを中心としたデザインが展開されています。

ユニークなタッチで描かれたステッカーや、迫力満点のステッカーなど、様々なステッカーアートが登場。

スマホケースに挟んだり、お気に入りの小物に貼ってデコレーションを楽しめます☆

Last賞:マンダロリアン バストアップスタチュー Last ver.

サイズ:全高約20cm

最後のくじを引いた⽅が⼿に⼊れられる「Last賞」

「Last賞」には「マンダロリアン バストアップスタチュー Last ver.」が登場。

アーマー部分にメッキ加⼯が施された特別仕様のスタチューです。

マンダロリアンのバストアップスタチューや、グローグーのフィギュアなど全7等級+Last賞のHappyくじ。

Happyくじ/STAR WARS『マンダロリアン』は、「スター・ウォーズの日」の2024年5⽉4⽇(⼟)より順次、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、イトーヨーカドー、ディズニーフラッグシップ東京などにて発売です☆

© & TM Lucasfilm Ltd.

※店舗によって取り扱いの有無は異なります

※店舗によって発売時期が異なる場合があります

