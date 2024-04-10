■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値

＜外為市場＞

ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円

午後５時現在 151.84／151.85 1.0853／1.0857 164.82／164.85

ＮＹ午後５時 151.77／151.80 1.0855／1.0859 164.77／164.79

午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べて同水準の１５１円後半で推移している。注目の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を今夜に控え、３４年ぶり高値を目前にほぼ横ばいで推移した。

＜株式市場＞

終値 前日比 寄り付き 安値／高値

日経平均 39581.81 -191.32 39582.33 39,510.48─39,708.70

ＴＯＰＩＸ 2742.79 -11.90 2741.80 2,739.79─2,752.22

プライム市場指数 1411.76 -6.14 1412.48 1,410.24─1,416.47

スタンダード市場指数 1269.50 +3.24 1266.24 1,266.24─1,271.72

グロース市場指数 889.68 +2.27 890.26 888.84─896.82

グロース250指数 702.37 +0.82 703.98 701.60─709.26

東証出来高(万株) 146306 東証売買代金(億円) 38033.97

東京株式市場で日経平均は、前営業日比１９１円３２銭安の３万９５８１円８１銭と、３日ぶりに反落して取引を終えた。今晩の米消費者物価指数（ＣＰＩ）公表を前に持ち高を調整する動きがみられ、売りが広がった。

プライム市場の騰落数は、値上がり８４１銘柄（５０％）に対し、値下がりが７５４銘柄（４５％）、変わらずが５７銘柄（３％）だった。

＜短期金融市場＞

無担保コール翌日物金利(速報ベース) 0.077

ユーロ円金先（24年6月限） ───

3カ月物ＴＢ ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースで０．０７７％になった。前営業日（０．０７７％）から横ばい。「引き続き資金調達ニーズがしっかりで、レートは高止まり」（国内金融機関）という。

＜円債市場＞

国債先物・24年6月限 145.12 (-0.13)

安値─高値 145.09─145.27

10年長期金利(日本相互証券引け値) 0.795％ (+0.015)

安値─高値 0.795─0.790％

国債先物中心限月６月限は、前営業日比１３銭安の１４５円１２銭と反落して取引を終えた。日銀が物価見通しの上方修正を検討するとの報道が相場を圧迫した。１０年最長期国債利回り（長期金利）の引け値は、前営業日比１．５ｂｐ上昇の０．７９５％。

＜スワップ市場・気配＞

2年物 0.43─0.33

3年物 0.52─0.42

4年物 0.59─0.49

5年物 0.65─0.55

7年物 0.80─0.70

10年物 1.01─0.91