タイカ・ワイティティ監督による、実話を基にした奇跡の物語『ネクスト・ゴール・ウィンズ』が2024年4月10日(水)よりデジタル配信(購入)開始となった。6月5日(水)デジタル配信開始(レンタル)。

『ジョジョ・ラビット』(2019)でアカデミー賞脚色賞を受賞し、脚本・監督・俳優・プロデューサーなどマルチに活躍する“偉才”タイカ・ワイティティとサーチライト・ピクチャーズが再タッグ。南国を舞台に、ユーモアと社会性を織り交ぜた新たな感動を誘う。

記録的大敗を喫した世界最下位のサッカーチームの新コーチに渋々就任したのは、破天荒な性格でアメリカを追われた時代遅れの鬼コーチ、トーマス(マイケル・ファスベンダー)。心機一転、次の予選に向けて厳しいトレーニングで立て直しを図るのだが…。

キャリアも人生もどん底なコーチと1勝どころか1点すら難しい世界最弱チーム、果たして奇跡の1勝はできるのか?タイカ・ワイティティ監督ならではの感性で作り上げた「負けを知るすべての人」にメッセージを贈る、至高のヒューマンドラマ。

実力派俳優マイケル・ファスベンダーが演じる好戦的で不機嫌な鬼コーチのトーマスや、本作で俳優デビューしたカイマナ演じるFIFAワールドカップ予選で世界初のトランスジェンダーのサッカー選手となったジャイヤ・サエルアなど、演技派から新人まで多様な俳優たちが熱演。

さらに、米領サモアの美しい自然と独特の文化、そしてマイペースで個性的なチームメンバーたちのギャップが物語に深みをもたらす。スポーツ映画の枠を超えた誰もが共感できるヒューマンドラマとして、失敗しながらもお互いの考えや価値観の違いを受け入れ、支え合って前進する登場人物たちの姿に思い切り笑って思わず涙する。

