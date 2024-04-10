Ãæ¹ñÊ¡·ú¾Ê¤ÎÈ¯ÅÅÀßÈ÷ÍÆÎÌ¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î³ä¹ç¤¬63¡ó¤Ë¡¡
¡¡Ê¡·ú¾Ê²¤Ç¤Î½ÐÎÏ16¥á¥¬¥ï¥Ã¥È¤ÎÄ¶ÂçÍÆÎÌÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¡Ê2023Ç¯6·î28Æü¡¢¾®·¿Ìµ¿Íµ¡¤«¤é¡¢Ê¡½£¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÎÓÁ±ÅÁ¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ4·î10Æü¡ÛÃæ¹ñÊ¡·ú¾Ê¤ÎìäÎµ¡Ê¤Á¤ç¤¦¡¦¤ê¤å¤¦¡Ë¾ÊÄ¹¤Ï¹ñÌ³±¡¿·Ê¹¡ÊÊóÆ»¡ËÊÛ¸ø¼¼¤¬8Æü¤Ë³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Æ±¾Ê¤Ç¤Ï¸½Âå²½»º¶ÈÂÎ·Ï¤Î¹½ÃÛ¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£°èÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ËÀê¤á¤ëÀ½Â¤¶ÈÁý²ÃÃÍ¡ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ³Û¡Ë¤Î³ä¹ç¤¬Á´¹ñ4°Ì¤À¤È¤·¡¢¼ç¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¼¡¤Î3ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÅÅ»Ò¾ðÊó¡¢Àè¿ÊÀßÈ÷À½Â¤¡¢Á¡°Ý¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ê¤É´ð´´»º¶È¤Îµ¬ÌÏ¤¬1Ãû¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó21±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¼ÖºÜÅÅÃÓÂç¼ê¤ÎÇ«ÆÁ»þÂå¿·Ç½¸»²Êµ»¡ÊCATL¡Ë¤ä¼«Æ°¼ÖÍÑ¥¬¥é¥¹Âç¼ê¤ÎÊ¡ÍÔààÍþ¹©¶È½¸ÃÄ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊÂç¼ê¤Î°ÂÆ§ÂÎ°éÍÑÉÊ¡Ê¥¢¥ó¥¿¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡Ë¤Ê¤É¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤Ø¤È°ìÄ¾Àþ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½ÅÍ×¶ÈÌ³¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿´ë¶È¤Î³ä¹ç¤ÏÁ´¹ñ3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£¥°¥ê¡¼¥ó¡Ê´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¡Ë²½¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÖºÜÅÅÃÓ¤ä¿··¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÃùÂ¢¡¢ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ê¤É¤Î¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»º¶È¤¬È¯Å¸¤·¡¢¾Ê¤ÎÈ¯ÅÅÀßÈ÷ÍÆÎÌ¤ËÀê¤á¤ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î³ä¹ç¤Ï63¡ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£