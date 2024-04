【STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2024】開催期間:4月26日~5月6日開催場所:ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、スカイビル、横浜市役所、グランモール公園、桜木町駅周辺

ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、スカイビルは、ウォルト・ディズニー・ジャパン協力の元、プロモーション「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2024」を横浜・みなとみらいエリアにて、4月26日より開催する。開催期間は5月6日まで。

本プロモーションでは、5月4日のスター・ウォーズの日を記念して映画「スター・ウォーズ」シリーズを体感できるイベントや展示を実施する。

ランドマークプラザでは「スター・ウォーズ」シリーズの映像・音楽を使用し、レーザーで表現した没入型のライティングショーを実施。また、キャラクターたちののスタチュー、歴代の映画作品ポスター展示、最新ドラマシリーズのフォトスポットなども登場。

MARK IS みなとみらいでは、4月26日にグランドオープンする「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」にて映画「スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)」の4K初上映を始め、映画シリーズエピソード1-9まで、全9作品の特別上映会が実施される。また、館内では「R2-D2」や「BB-8」などのレゴ3Dモデル展示やレゴ プールが登場する。

ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらいの各施設ではPOP UP STOREやオリジナルステッカーがもらえるスター・ウォーズ スタンプラリーが開催。

スカイビルでは短編アニメーションシリーズ「スター・ウォーズ:ビジョンズ」の特別展示やオリジナルノベルティの配布を予定している。

POP UP STOREロゴ

スカイビル:「スター・ウォーズ:ビジョンズ」展示イメージ(1)

スカイビル:「スター・ウォーズ:ビジョンズ」展示イメージ(2)

ランドマークプラザの館内装飾(例)

ランドマークプラザの館内装飾(例)

3Dモデルのスター・ウォーズ キャラクター

スター・ウォーズ全9エピソード上映 ビジュアルポスター

