BNE「ダウンロード版セール」開催中！ 「SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス for Nintendo Switch」など最大84％OFF！

バンダイナムコエンターテインメントのダウンロード版ゲームがお得に買えるセールが開催中だ。セール期間は、ニンテンドーeショップが2024年4月23日(火)まで、PlayStation Storeは4月24日(水)まで。

ニンテンドーeショップでは、「SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス for Nintendo Switch」が、PlayStationStoreでは「テイルズ オブ シンフォニア リマスター + テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER バンドル」が25%OFFとお買い得となっている。この機会をお見逃しなく!

詳細はセール公式サイトを確認してほしい。

【PlayStation Store】

<セール期間>

2024年4月10日(水)〜 2024年4月24日(水)

セール対象:PlayStation5/PlayStation4

■「機動戦士ガンダム バトルオペレーション Code Fairy デラックスエディション」

販売価格:8,470円(税込)⇒【45%OFF】セール販売価格:4,658円(税込)

■「ソードアート・オンライン ラスト リコレクション」

販売価格:8,470円(税込)⇒【30%OFF】セール販売価格:5,929円(税込)

■「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Edition」

販売価格:7,480円(税込)⇒【35%OFF】セール販売価格:4,862円(税込)

■「SCARLET NEXUS Ultimate Edition」

販売価格:12,540円(税込)⇒【65%OFF】セール販売価格:4,389円(税込)

⇒ PlayStationPlus加入者【70%OFF】セール販売価格:3,762円(税込)

など

セール対象:PlayStation4

■「機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON」

販売価格:9,020円(税込)⇒【60%OFF】セール販売価格:3,608円(税込)

■「機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON プレミアムサウンドエディション」

販売価格:12,320円(税込)⇒【60%OFF】セール販売価格:4,928円(税込)

■「スーパーロボット大戦30 デジタルアルティメットエディション」

販売価格:18,150円(税込)⇒【51%OFF】セール販売価格:8,893円(税込)

■「スーパーロボット大戦OG ムーン・デュエラーズ」

販売価格:9,020円(税込)⇒【70%OFF】セール販売価格:2,706円(税込)

■「ACE COMBAT7: SKIES UNKNOWN Deluxe Edition 2022」

販売価格:9,900円(税込)⇒【45%OFF】セール販売価格:5,445円(税込)

⇒ PlayStationPlus加入者【50%OFF】セール販売価格:4,950円(税込)

■「テイルズ オブ シンフォニア リマスター + テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER バンドル」

販売価格:8,800円(税込)⇒【25%OFF】セール販売価格:6,600円(税込)

⇒ PlayStationPlus加入者【32%OFF】セール販売価格:5,984円(税込)

■「GOD EATER TRILOGY SET」

販売価格:8,910円(税込)⇒【25%OFF】セール販売価格:6,682円(税込)

⇒ PlayStationPlus加入者【33%OFF】セール販売価格:5,969円(税込)

■「太鼓の達人 セッションでドドンがドン!」

販売価格:6,710円(税込)⇒【50%OFF】セール販売価格:3,355円(税込)

⇒ PlayStationPlus加入者【56%OFF】セール販売価格:2,952円(税込)

など

【ニンテンドーeショップ】

<セール期間>

2024年4月10日(水)〜 2024年4月23日(火)

セール対象:Nintendo Switch

■「バテン・カイトス I & II HD Remaster」

販売価格:5,940円(税込)⇒【20%OFF】セール販売価格:4,750円(税込)

■「ことばのパズル もじぴったんアンコール」

販売価格:3,520円(税込)⇒【50%OFF】セール販売価格:1,760円(税込)

■「SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ」

販売価格:3,850円(税込)⇒【36%OFF】セール販売価格:2,450円(税込)

■「SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ プラチナムエディション」

販売価格:6,578円(税込)⇒【36%OFF】セール販売価格:4,200円(税込)

■「SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス for Nintendo Switch」

販売価格:3,960円(税込)⇒【25%OFF】セール販売価格:2,970円(税込)

■「SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス & クロスレイズ ダブルパック」

販売価格:8,910円(税込)⇒【25%OFF】セール販売価格:6,682円(税込)

■「スーパーロボット大戦30 デジタルアルティメットエディション」

販売価格:18,150円(税込)⇒【51%OFF】セール販売価格:8,890円(税込)

■「ワンピース 海賊無双3 デラックスエディション」

販売価格:6,380円(税込)⇒【60%OFF】セール販売価格:2,490円(税込)

■「ソードアート・オンライン フェイタル・バレット COMPLETE EDITION」

販売価格:7,480円(税込)⇒【60%OFF】セール販売価格:2,990円(税込)

■「ビリオンロード」

販売価格:6,270円(税込)⇒【84%OFF】セール販売価格:990円(税込)

など



その他、さまざまなゲーム本編/ダウンロードコンテンツがキャンペーン価格で配信中。

詳細はバンダイナムコエンターテインメントセール情報公式HP( https://dl-scp.bn-ent.net/ )を確認。



※情報は、発表日現在のもの。発表後予告なしに内容が変更される場合あり。



「SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス for Nintendo Switch」 「SDガンダム ジージェネレーション クロスレイズ」

(C)創通・サンライズ

「テイルズ オブ シンフォニア リマスター + テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER バンドル」

TALES OFSeries & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)いのまたむつみ (C)藤島康介

「SCARLET NEXUS Ultimate Edition」

SCARLET NEXUS & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

「バテン・カイトス I & II HD Remaster」

BATEN KAITOSSeries & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)Nintendo

「ことばのパズル もじぴったんアンコール」

ことばのパズル もじぴったんアンコール& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.