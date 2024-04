ハトムギエキス&ハーブエキス配合の大容量化粧水「マジアボタニカ スキンコンディショナー」から、サンリオのキャラクター「ハンギョドン」の限定コラボパッケージが数量限定で登場!

たこの「さゆりちゃん」と一緒の「なかよし」デザインと、お花やハーブに囲まれている「フラワー」デザインの2種類が販売されます☆

マジアボタニカ スキンコンディショナー×サンリオ「ハンギョドン」コラボパッケージ

「マジアボタニカ スキンコンディショナー」が、2023年サンリオキャラクター大賞で総合順位7位を獲得した人気急上昇中の「ハンギョドン」と初コラボレーション!

「マジアボタニカ スキンコンディショナー」は、ハトムギエキス&ハーブエキス(すべて保湿成分)配合の大容量化粧水。

季節の変わり目の乾燥肌あれ悩みを防ぐアイテムとして人気です。

そんな「マジアボタニカ」の「ハンギョドン」限定コラボパッケージには、2種類のデザインをラインアップ。

「ハンギョドン」のお友だちのタコ「さゆりちゃん」が一緒に描かれた「なかよし」デザインは、マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ限定のデザイン。

また、お花やハーブに囲まれている「フラワー」デザインは、全国のドラッグストア・スーパーなどに登場します。

どちらのパッケージも、やわらかいタッチの「ハンギョドン」が日常に寄り添ってくれるようなデザインです☆

お肌の乾燥が気になる春に、マジアボタニカで乾燥肌あれ予防を行うだけでなく、やさしいハーブの香りと「ハンギョドン」のデザインで、心身ともに癒されるスキンケアタイムが過ごせます。

マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ限定品「なかよし」デザイン

価格:825円(税込)

発売日:2024年4月10日(メーカー出荷)

容量:500mL

取扱店舗:マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループの店舗

乾燥肌あれを防いですこやかな素肌へ導く、ハトムギエキス&ハーブエキス(すべて保湿成分)配合の大容量ボタニカル化粧水。

ほんのりハーブの香りです。

限定コラボパッケージの「なかよし」デザインは、「ハンギョドン」とお友だちの「さゆりちゃん」が一緒に描かれています。

マツモトキヨシグループ&ココカラファイングループでのみ購入できる、限定デザインです!

※一部販売のない店舗があります

※発売日はメーカー出荷日です。店頭展開日は各店舗により異なります

「フラワー」デザイン

価格:825円(税込)

発売日:2024年4月22日発売(メーカー出荷)

容量:500mL

取扱店舗:全国のドラッグストア・スーパーなど

もう一つの限定コラボパッケージは、「フラワー」デザイン。

白いお花を一輪持った「ハンギョドン」の姿に、心華やぐイラストになっています☆

※一部販売のない店舗があります

※発売日はメーカー出荷日です。店頭展開日は各店舗により異なります

「マジアボタニカ スキンコンディショナー」の特長

価格:825円(税込)

容量:500mL

「ノンコメドジェニックテスト」を実施し、ニキビのもとになりにくい処方を採用した「マジアボタニカ」。

弱酸性、パッチテスト済みで、鉱物油・着色料は一切使用していません。

ハトムギエキス+6種のハーブエキス(すべて保湿成分)を配合しており、お肌をみずみずしくうるおして、乾燥肌あれを防ぎます。

また、やさしいハーブの香りが、心安らぐスキンケアタイムを提供します。

※ノンコメドジェニックテスト済み:すべての方にニキビのもと(コメド)ができないというわけではありません

※パッチテスト済み:すべての方に皮フ刺激が起きないというわけではありません

ナチュラルテイストな「ハンギョドン」のイラストがスキンケアタイムに癒しを与えてくれる、限定コラボパッケージ。

「マジアボタニカ スキンコンディショナー」の「ハンギョドン」の限定コラボパッケージは、「なかよし」デザインがマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループ限定で2024年4月10日(水)より、「フラワー」デザインが全国のドラッグストア・スーパーなどにて2024年4月22日(月)より順次販売開始です☆

