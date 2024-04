【パティスリーピネード】大人気のサンリオのイラストケーキがリニューアル♡

オールハーツ・カンパニーが展開するスイーツショップ「PÂTISSERIE PINÈDE(パティスリーピネード)」から、サンリオのキャラクターたちとコラボをした『サンリオキャラクター イラストケーキ』を、2024年4月15日(月)より新発売いたします。お誕生日やイベントを、サンリオのキャラクターたちが一緒に彩ってくれるかわいいケーキとなっています。

サンリオとのコラボケーキがリニューアル♡

大好評のサンリオのキャラクターとのイラストケーキが、より特別感のあるビジュアルにリニューアルして新登場!

イラストケーキの土台は、苺のデコレーションケーキ・フルーツのデコレーションケーキ・ガトーショコラ・ミルクレープの4種類をご用意。サンリオのキャラクターのイラスト(全10種)の中から好きな組み合わせをえらび、好きなメッセージをお入れられます。

さらに『サンリオキャラクター イラストケーキ』を購入した方に、オリジナルで描いたメッセージカードもプレゼント!メッセージを添えてギフトとして贈ってみて。

また、多くの方に楽しんでほしいという思いを込めて、5号サイズと6号サイズの2種をご用意。サンリオのキャラクターのかわいらしさに心を奪われるビジュアルは、お誕生日や記念日などの特別な日を盛り上げてくれます。

【資生堂パーラー】さわやかな瀬戸内レモンを使った、期間限定スイーツが登場♪

【パティスリーピネード】ケーキのラインアップ

苺のデコレーションケーキ

価格:5号 6,400円(税込)/6号 7,900円(税込)

甘酸っぱい酸味がアクセントの、いちごを挟んだ王道のデコレーションケーキ。トッピングにも、鮮やかないちごを飾り付けました。ふわふわなスポンジとやさしい味わいのホイップクリームを、ぜいたくに楽しめます。

サイズ:5号 約15cm/6号 約18cm

フルーツのデコレーションケーキ

価格:5号 5,550円(税込)/6号 6,700円(税込)

いちご・キウイ・グレープフルーツ・オレンジ・ブルーベリーなど、カラフルなフルーツを飾ったデコレーションケーキ。ふわふわなスポンジと、やさしい味わいのホイップクリームを楽しめます。

サイズ:5号 約15cm/6号 約18cm

ミルクレープ

価格:5号 6,400円(税込)/6号 7,400円(税込)

クレープ生地に、ホイップクリーム・カスタードクリーム・フルーツを丁寧に重ねて仕上げたミルクレープ。フルーツは、いちご・バナナ・キウイを挟み、さまざまな味わいを楽しめます。

サイズ:5号 約12cm/6号 約15cm

ガトーショコラ

価格:5号 5,500円(税込)/6号 6,300円(税込)

蒸し焼きで仕上げた、くちどけの良いしっとりとした食感のガトーショコラ。チョコレートの甘さを存分に楽しめます。チョコが好きな方に、ぜひ一度食べてみてほしいデコレーションケーキです。

サイズ:5号 約14cm/6号 約17cm

※イラストケーキのキャラクター:ハローキティ/ポムポムプリン/シナモロール/マイメロディ/クロミ/ポチャッコ/リトルツインスターズ/あひるのペックル/けろけろけろっぴ/ハンギョドン

サンリオのメッセージカードについて

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648897

「サンリオキャラクター イラストケーキ」を購入した方に、オリジナルのメッセージカードをプレゼント。ピネードのモチーフであるローリエの葉や、デコレーションケーキをイメージしたホイップクリームと一緒に、キュートなサンリオキャラクターズのイラストをデザイン。

メッセージカードの裏面には、まるでデコレーションするように好きにメッセージを書いてアレンジができます。

サンリオと一緒に特別な日をお祝い♡

パティスリーピネードの「サンリオキャラクター イラストケーキ」が、より特別感のあるビジュアルにリニューアル!

ケーキの土台は4種から、サンリオのキャラクターのイラストは10種からえらべ、好きなケーキで好きなキャラクターとお祝いができるのが嬉しいですね。

オリジナルのメッセージカードももらえるので、サンリオのキャラクターが好きな方へのプレゼントにご活用ください♪