ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス VS. スーパーゼビウス ガンプの謎」を4月11日より配信する。価格はPS4版が837円、Switch版は838円。

「VS. スーパーゼビウス ガンプの謎」は1986年にナムコから発売されたシューティングゲーム。プレーヤーはゼビウス軍の支配から人類を救うため、最新鋭戦闘機ソルバルウで戦いを挑む。各エリアに隠された謎を解き明かし、敵の首領ガンプが待ち受ける要塞を目指そう。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんの公式生番組「アーケードアーカイバー」がYouTubeライブとニコニコ生放送にて配信される。4月11日は「VS. スーパーゼビウス ガンプの謎特集」となり、バンダイナムコエンターテインメントのうでつ和仁氏が出演する。

