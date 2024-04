◆TWSインタビュー連載

【モデルプレス=2024/04/10】SEVENTEEN(セブンティーン)の弟グループ・TWS(トゥアス)のインタビュー連載。ソロインタビュー編の第1弾は、最年長でリーダーのSHINYU(シンユ/20)が登場。TWSは、PLEDIS Entertainment(以下、PLEDIS)からSEVENTEEN以来約9年ぶりにデビューしたボーイグループ。モデルプレスでは、1月22日に1st Mini Album「Sparkling Blue」でデビューを果たしたばかりの彼らにインタビューを実施。デビューして変化した心境や活動の原動力になっているもの、そして「夢を叶える秘訣」に迫った。

◆SHINYU、デビュー後印象が変化したメンバーはJIHOON

◆SEVENTEEN・S.COUPSの言葉がSHINYUの“道”に

◆SHINYU「自分を信じて前向きに」

◆SHINYUの夢を叶える秘訣

◆SHINYUインタビューこぼれ話

◆SEVENTEEN弟分・TWSプロフィール

― デビューから環境も大きく変わったかと思いますが、心境をお聞かせください。SHINYU:ものすごく環境が変わりました。1番変わったのは、やはり多くのファンの方々が僕たちのことをとても好きになってくれたということで、そのことについては常に感謝の気持ちでいっぱいです。 今の心境としては、多くの期待を集め、関心を寄せていただいている分、TWSとして最大限のものを見せられるように頑張りたいと思っています。― メンバーで一緒に過ごす中で、知り合った時から1番印象が変わった人を教えてください。SHINYU:JIHOON(ジフン)が1番変わったと思います。初めて会った時はとても静かな子で、なんとなく言葉もかけづらい感じでした。でも今ではいっぱい話しかけてくれるし、彼の方から僕にいたずらを仕掛けてくるんです!なので、メンバーの中で第一印象が1番変わったのはJIHOONだと思います。― いたずらをされる仲に!最近はどんないたずらをされたのですか?SHINYU:ホテルで滞在するときに、僕とJIHOONがルームメイトなのですが、例えば同じ部屋にいて、「じゃあ先にシャワー浴びますね」というJIHOONに「なるべく早く出てね」と僕が言うと、「うん、じゃあ3時間くらい後に出るね」というジョークを飛ばすようになりました(笑)。― メンバーの皆さんにとってロールモデルはSEVENTEENさんということですが、SHINYUさんが具体的に目指している姿勢やロールモデルになったきっかけを教えてください。SHINYU:先輩方が僕たちのことをよく見てくださって、いつも考えてくれて、良い影響をたくさん受けました。いつになるかは分かりませんが、いつか僕も後輩ができたら、SEVENTEEN先輩たちのような素敵な先輩になろうと思って、頑張らないといけないと思いました。― 先輩からのお言葉で力になった言葉はありますか?SHINYU:リーダーとしてどのようにメンバーを導けばいいのか悩んでいたところ、S.COUPS(エスクプス)先輩が「リーダーはメンバーと多くの話を交わして、またたくさん聞いてあげなければならない」と話してくれました。僕にとって多くの力になり、僕がどのように進むべきかについての道になったと思います。― モデルプレスの読者の中には、今、様々な不安を抱えている読者がいます。 そんな読者に向けて、これまでの人生で辛いことを乗り越えたエピソードを教えてください。SHINYU:あまり不安にならないでください。自分の心が不安になると、未来も不安になります。だから自分を信じて前向きに考えてみてください。そうすれば、自然と未来も広がりますよ!僕は練習生時代、ハードルの高いできごとに立ち向かうこともありましたが、気持ちを切り替えて1日1日を頑張ったら、デビューすることができました!― 挑戦続きの毎日で不安なことも多いかと思いますが、日々の活動における原動力になっているものはありますか?SHINYU:いつも僕たちのことを考えてくれるファンの方々、守ってくれるメンバー、応援してくれる周りの方々、そして最後に愛する家族です。― SEVENTEENさんを目標に、TWSの皆さんはデビューという1つの夢を叶え、さらに今、新たな夢を追いかけている最中だと思います。モデルプレスの読者の中にも、今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。 そんな読者に、「デビュー」という1つの夢を叶えたからこそ思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。SHINYU:デビュー前は時々心配になることもありましたが、こうしてデビューして夢を叶えることができたのは、自分自身に対する信念と自分を愛する気持ちのおかげだと思います。自分自身を愛してあげてください。― ありがとうございました!大人な雰囲気で、微笑みながら最年長らしくメンバーの5人を優しく見守っていたSHINYUさん。インタビューは通訳を通して行われましたが、まず日本語で質問をしている際にも、話し手の目をしっかりと見て頷きながら聞いてくれた姿がとても好印象でした。(modelpress編集部)