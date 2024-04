ゴディバより発売されている、チョコレート感あふれる贅沢な”ソフトクリーム”がメガサイズで登場!

チョコレートのコクが濃厚で口あたりなめらかな、通常より約1.6倍あるメガサイズのソフトクリーム「メガパフェ チョコレート」が発売されます☆

ゴディバ「メガパフェ チョコレート」

販売期間:2024年4月26日(金)〜8月29日(木) ※数量・期間限定のため無くなり次第終了

価格:790円(税込)

販売店舗:全国のゴディバ ソフトクリーム取扱店

ゴディバのソフトクリームを通常の約1.6倍も使用したソフトクリーム「メガパフェ チョコレート」が登場。

見た目もボリュームもインパクトがある贅沢なソフトクリームが期間・数量限定で発売されます。

ゴディバのダークチョコレートソフトクリームの上に、チョコレートソース、チョコチップとチョコクランチをあしらった「メガパフェ チョコレート」

2種類のダークチョコレートを使用し、チョコレート感を思う存分楽しむことができるメガサイズのダークチョコレートソフトクリームです☆

チョコレート感あふれる贅沢なソフトクリームが、通常より約1.6倍大きい”メガサイズ”で登場。

ゴディバのソフトクリーム取扱店にて2024年4月26日より販売が開始される「メガパフェ チョコレート」の紹介でした☆

