グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」から『東京ばな奈ピヨレモン バナナレモン味、「見ぃつけたっ」』が登場。

爽やかなバナナレモン味のクリームをふわふわのピヨ柄スポンジケーキに包んだ「東京ばな奈ピヨレモン」が春夏限定で発売されます☆

東京ばな奈ワールド『東京ばな奈ピヨレモン バナナレモン味、「見ぃつけたっ」』

販売期間:2024年4月17日(水)〜9月下旬 ※予定

価格:4個入 648円(税込)/8個入 1,242円(税込)

販売店舗:東京ばな奈s、東京ばな奈の木、東京ばな奈STUDIO、羽田空港、JR東京駅、ほか、東京ばな奈ワールド商品取扱店の一部

2023年に発売され、大人気だった”ヒヨコ”の東京ばな奈が2024年も期間限定で登場!

爽やかなレモンの香りを堪能できる『東京ばな奈ピヨレモン バナナレモン味、「見ぃつけたっ」』が発売されます。

ふわふわのピヨ柄スポンジケーキの中に包まれているのは、“爽やかレモン香るバナナカスタードクリーム”。

とろりとろけるバナナのまろやかなコクに、ほのかに香る涼やかなシチリア産レモンがアクセントになった、爽やかスイーツです☆

ヒヨコを描いたお菓子の柄は全部で6種類。

たまごの殻を被ったピヨちゃんやおねむなピヨちゃんなど、かわいいピヨたちから笑顔と元気の源がもらえそう。

サングラスをかけた、夏に向けてうかれ気味な「パリピピヨ」はレアなデザインとして登場します☆

『東京ばな奈ピヨレモンバナナレモン味、「見ぃつけたっ」』トートバッグ付セット

販売期間:2024年4月17日(水)〜9月下旬ごろ ※なくなり次第終了

商品名・価格:東京ばな奈ピヨレモンバナナレモン味、「見ぃつけたっ」

・4個入 トートバッグ付セット 1,650円(税込)

・8個入 トートバッグ付セット 2,244円(税込)

店舗ごとに異なるピヨちゃんのアクリルチャームが付いたトートバッグ付セットを店舗限定で発売。

たまごの殻を被った「タマピヨ」、ご機嫌な「ピヨピヨ」、サングラスをかけた「パリピピヨ」がかわいいデザインです☆

ピヨちゃんチャーム

チャーム別取扱店:

・ピヨピヨ:東京ばな奈s(JR東京駅 ⼋重洲地下中央口改札外)、羽田空港第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前

・タマピヨ:東京ばな奈STUDIO 大丸東京店

・パリピピヨ:東京ばな奈の木(JR東京駅八重洲中央改札内)、東京ばな奈ワールド/チョコレートサンドTOKYO 東京ギフトパレット店(JR東京駅 改札外)

バッグやリュックに付けて一緒にお出かけできる「ピヨちゃんチャーム」を販売。

店舗ごとに異なる全3種類が展開されます。

※予定数がなくなり次第販売終了となります

※その他の東京ばな奈店舗や不定期の催事にて販売する場合があります

爽やかなバナナレモン味のクリームをふわふわのスポンジに閉じ込めた「東京ばな奈ピヨレモン」が春夏限定で登場。

2024年4月17日より販売が開始される、東京ばな奈ワールド『東京ばな奈ピヨレモン バナナレモン味、「見ぃつけたっ」』の紹介でした☆

パティシエ仕込みの旨とろレトルトカレー!東京ばな奈ワールド「東京ばな奈カレー」 パティシエ仕込みの旨とろレトルトカレー!東京ばな奈ワールド「東京ばな奈カレー」 続きを見る

ちいかわ、ハチワレ、うさぎを描いたたっぷりクリーム入りのお菓子!東京ばな奈ワールド「ちいかわバナナプリンケーキ」 ちいかわ、ハチワレ、うさぎを描いたたっぷりクリーム入りのお菓子!東京ばな奈ワールド「ちいかわバナナプリンケーキ」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ヒヨコを描いた春夏限定スイーツ!東京ばな奈ワールド『東京ばな奈ピヨレモン バナナレモン味、「見ぃつけたっ」』 appeared first on Dtimes.