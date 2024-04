「びっくりドンキー」のグランドメニューが、2024年4月10日(水)よりリニューアル!

ハンバーグをより豊富なサイズから選べるよう、表記を新たに変更し、またびっくりフライドポテトのサイズが選択可能になりました。

さらに、ディッシュメニューやドリンク、コーヒーにおいても新たなメニューが登場します☆

びっくりドンキー「グランドメニュー」リニューアル

リニューアル日:2024年4月10日(水)

実施店舗:「びっくりドンキー」各店舗

アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」が、グランドメニューをリニューアル!

新年度が始まる4月に合わせて、「より多くの人に楽しんでほしい」という「びっくりドンキー」の想いから、グランドメニューがパワーアップ。

ハンバーグをより豊富なサイズから選べるよう、表記を新たに変更し、また「びっくりフライドポテト」のサイズが選択可能になりました。

さらに、ディッシュメニューやドリンク、コーヒーにも、新たなメニューが登場します。

「びっくりドンキー」の看板メニューである「ハンバーグ」は、グラム表記からサイズ表記(SS〜Lの4サイズ※)へ変更し、より好みに合わせて選択できるようになります。

また、びっくりドンキーこだわりのコーヒーに「シングルオリジン」と「ブレンド」が登場。

さらに、「ホットカフェラテ」「アイスカフェラテ」はランチドリンクでも選択可能になり、より多くのメニューを気分に合わせて味わえるようになりました。

今まで以上にメニューの選択肢や組み合わせの幅が広がり、さらに便利に楽しく利用できるラインナップとなった「びっくりドンキー」の新メニューは、家族や友人と過ごす時間をさらに楽しくしてくれます☆

※ハンバーグサイズ:SSサイズ(100g)、Sサイズ(150g)、Mサイズ(200g)、Lサイズ(300g)

新メニュー

サイドメニューとして不動の人気を誇る「びっくりフライドポテト」と「スパイシーポテト」に、ちょっとだけ食べたい方にうれしい「Sサイズ」が登場します!

グランドメニューには、過去の人気&話題のメニューだった「オムデミチーズバーグディッシュ」をはじめ、「マカロニ&チーズ」や「焼きカリーライス」など8品が定番商品に新たに加わりました。

オムデミチーズバーグディッシュ

サイズ・価格:S 1,360円(税込)/M 1.540円(税込)/L 1,830円(税込)

ふわとろっと仕上げたオムレツと本格ブイヨンから作ったコク深いデミグラスとチーズが絶妙に調和してやみつきになる一品。

贅沢な味わいを楽しめます。

※「オムデミチーズバーグディッシュ」の写真のハンバーグはLサイズです

びっくりフライドポテトS

価格:S 300円(税込)

定番のサイドメニューにSサイズが登場。

小食の方やお子さんにもいすすめで、ちょっとだけ食べたい時にも嬉しいサイズです。

スパイシーポテトS

価格:S 350円(税込)

スパイシーポテトにもSサイズが新たに登場。

スパイシーな味わいがやみつきになるフライドポテトです☆

※「びっくりフライドポテト」「スパイシーポテト」の写真はSサイズです

マカロニ&チーズ

価格:590円(税込)

チーズソースをマカロニと一緒にオーブンで焼き上げた、アツアツ濃厚な一品。

サラダやハンバーグとの相性も抜群です!

焼きカリーライス

価格:590円(税込)

カリーライスをとろけるチーズと一緒にオーブンで焼き上げた洋食メニュー。

とろ〜りたまごと絡めて、マイルドな味わいを楽しめます。

イチゴミルクソフトフロート

価格:S 540円(税込)/L 740円(税込)

フレッシュな完熟イチゴを原料に、果肉のつぶつぶ食感を残したイチゴソースを使用。

イチゴソースとの相性が良い生クリームを加えたオリジナルミルクを使用したイチゴミルクに、ソフトクリームを浮かべています。

のみごろキウイソフトフロート

価格:S 540円(税込)/L 740円(税込)

生のキウイをそのまま使用した「のみごろキウイソフトフロート」

甘酸っぱくてジューシーなキウイドリンクにソフトクリームを加えています。

森のリンゴスカッシュアイスフロート

価格:L 490円(税込)

ドイツ・ヘッセン州の自生リンゴを使用した一杯。

リンゴ果汁の自然な酸味・甘さ・香りを生かした、オリジナルの炭酸飲料にアイスクリームを浮かべています。

リンゴ本来のすっきりとした味わいが楽しめます☆

※「イチゴミルクソフトフロート」「のみごろキウイソフトフロート」「森のリンゴスカッシュアイスフロート」の写真はLサイズです

コーヒーメニュー

「びっくりドンキー」こだわりのコーヒーが選択可能に!

「びっくりドンキー」のコーヒーで使用する豆は、自社基準を満たしたスペシャルティコーヒーに限定し、豆を産地から直接買い付けて自社工場で焙煎しています。

個性豊かな味わいの「シングルオリジン」、バランスのよいベーシックな「ブレンド」の2種類から選択可能になりました。

シングルオリジン

価格:ホット 290円(税込)/アイスS 290円(税込)/アイスL 340円(税込)

ひとつの産地の豆だけを使用するため、特徴が際立つ味わいに仕上げられたシングルオリジン。

時期により産地が変わる”旬”なコーヒーが楽しめます。

ホットのほか、「アイスコーヒー」もラインアップされています。

ブレンド

価格:ホット 290円(税込)/アイスS 290円(税込)/アイスL 340円(税込)

年や季節によって各地の豆の品質を見極め、同じ味わいに調整した「ブレンド」コーヒー。

深煎り特有の香ばしさが楽しめるオリジナルブレンドです。

ランチドリンク選択可能!「カフェラテ」

価格:ホット 340円(税込)/アイスS 340円(税込)/アイスL 390円(税込)

「ホットカフェラテ」と「アイスカフェラテ」が、ランチドリンクでも選択可能になりました。

気分に合わせて、食後の1杯が楽しめます☆

アイスクリーミーラテ

価格:S 480円(税込)/L 530円(税込)

飲み応え抜群の「びっくりドンキー」こだわりのソフトクリームが乗った「アイスクリーミーラテ」も登場。

※「アイスコーヒー(シングルオリジン/ブレンド)」「アイスカフェラテ、アイスクリーミーラテ」の写真はLサイズです

新メニューやサイズ表記の変更、選べるコーヒーなど、楽しみ方が多彩になった「びっくりドンキー」の新しいグランドメニュー。

2024年4月10日(水)にリニューアルされた「びっくりドンキー」グランドメニューの紹介でした☆

※ライスをカリフラワーライスに変更できます(変更:110円(税込))

※ディッシュのサラダを大盛りにできます(大盛ディッシュサラダ:195円(税込))

※ライスの量を変更できます(⼤盛:100円(税込)/ ⼩盛:55円(税込)引き)

※ハンバーグにお好みでトッピングできます(エッグ、おろしそ:110円(税込)/パイン、 チーズ(2本):180円(税込))

※「イチゴミルクソフトフロー」と「のみごろキウイソフトフロート」は氷なしで提供

※「森のリンゴスカッシュアイスフロート」はLサイズのみで提供

※「ホットコーヒー(シングルオリジン/ブレンド)」「アイスコーヒーS(シングルオリジン/ブレンド)」「ホットカフェラテ」「アイスカフェラテS」はランチドリンクでも選択可能です

※アレルギーを持っている場合は従業員へ申告ください

※一部商品の盛り付けが異なる場合があります

※地域、店舗によって価格が異なります。また一部店舗ではお取扱いのない商品があります

※夜10時以降注文の方は10%の深夜料金を追加

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります

