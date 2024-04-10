°ËÅì»Ô¤Ç¡Ö¾®¼¼»³¸ø±à¤Ä¤Ä¤¸´Ñ¾Þ²ñ¡×¡£¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¡È¤Ä¤Ä¤¸¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡É¤¬Â³¤¯
ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Ï¡¢¡Ö¾®¼¼»³¸ø±à¤Ä¤Ä¤¸´Ñ¾Þ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï4·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¡£
¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ëµ¨Àá¤Î²Ö¡¹¤¬ºé¤¯¾®¼¼»³¸ø±à¡£Ìó35,000㎡¤Î¤Ä¤Ä¤¸±à¤Ë¤Ï¡¢40¼ïÎàÌó10ËüËÜ¤Î¤Ä¤Ä¤¸¤¬¿¢ºÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ë¤ÈÊÕ¤ê°ìÌÌ¤¬ÀÖ¤¯ºÌ¤é¤ì¡¢¡È¤Ä¤Ä¤¸¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡É¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ä¤Ä¤¸¤Î¥È¥ó¥Í¥ë
É¸¹â321m¤Î»³Äº¤Ë¤¢¤ë¥ëー¥×¾õ¤ÎÍ·ÊâÆ»¡Ö¾®¼¼»³¥ê¥Ã¥¸¥¦¥©ー¥¯¡ÈMISORA¡É¡×¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤äÁêÌÏÆñ¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤Ê¤É¤Î·Ê¿§¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¤ë¡£¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖCafé¡ü321¡×¤â¤¢¤ê¡¢Ï¼¤«¤é»³Äº¤Þ¤Ç¤Ï´Ñ¸÷¥ê¥Õ¥È¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾
¾®¼¼»³¸ø±à¤Ä¤Ä¤¸´Ñ¾Þ²ñ
³«ºÅ´ü´Ö
2024Ç¯4·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö
9»þ00Ê¬～16»þ00Ê¬
ÎÁ¶â
ÌµÎÁ
¢¨¥ê¥Õ¥È¤ÏÊÌÅÓ
Ãó¼ÖÎÁ¶â
Î×»þÃó¼Ö¾ì³«Êü´ü´Ö¤Î4·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÅÚÆü½Ë¤Ï500±ß
½êºßÃÏ
¾®¼¼»³¸ø±à
ÀÅ²¬¸©°ËÅì»ÔÀîÆà1260-1