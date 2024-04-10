¡Ú¿·È¯Çä¡Û1Æü1²ó¥Ú¥¿¥Ã¤ÈÅ½¤ë¤À¤±¡ª Ç¥¿±¤ËÌòÎ©¤ÄÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ø¤¦¤Õ¤ê¡¡¥Þ¥Þ¤Î½àÈ÷¥Ñ¥Ã¥Á¡¦¥Ñ¥Ñ¤Î½àÈ÷¥Ñ¥Ã¥Á¡Ù¤ò¤ª¤¿¤á¤·¢ö
Ç¥³èÃæ¤Î¥µ¥×¥ê¤ò°û¤à¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°û¤ßËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤Þ¤¿Î¹¹Ô¤Ê¤É¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤È¡¢»ý¤Á±¿¤Ö¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤È¤¤¤¦À¼¤â¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Å½¤ë¤À¤±¤ÇOK¤Î¡Ø¥Þ¥Þ¤Î½àÈ÷¥Ñ¥Ã¥Á¡¦¥Ñ¥Ñ¤Î½àÈ÷¥Ñ¥Ã¥Á¡Ù¡£1Æü1²ó¤Çµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¡¢Å½¤ë¥Ñ¥Ã¥Á¤ò¤ª¤¿¤á¤·¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¢£Å½¤ë¤À¤±¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤«¤é¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¡ª
°é»ùÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ÎÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÆüËÜ¥¨¥¤¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡£¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¹Ô¤¤¡¢¸·¤·¤¤´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿°Â¿´¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Î»ºÁ°»º¸å¤Î¥Þ¥Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öufli¡Ê¤¦¤Õ¤ê¡Ë¡×¤«¤é¡¢¡Ø¥Þ¥Þ¤Î½àÈ÷¥Ñ¥Ã¥Á¡¦¥Ñ¥Ñ¤Î½àÈ÷¥Ñ¥Ã¥Á¡Ù¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì10¥Ñ¥Ã¥ÁÆþ¡¦´õË¾¾®Çä²Á³Ê ÀÇ¹þ1,650±ß¡Ë¤¬¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£
Ç¥³èÃæ¤ÎÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿Å½¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥µ¥×¥ê¤Ç¡¢Ç¥¿±¤Ë½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿»Æ©µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥Á¤òÈ©¤ËÄ¾ÀÜÅ½¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ®Ê¬¤¬»ýÂ³Åª¤Ë¤¸¤ï¤¸¤ï¡õ¤·¤Ã¤«¤ê¿»Æ©(¢¨1)¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
°åÎÅÍÑ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥Á¤Ï¡¢ÈéÉæ¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÀ®Ê¬¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¿ÈÂÎ¤Ë³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¿»Æ©¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢6»þ´Ö°Ê¾å¤Î»ÈÍÑ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÊÝ¼¾À¤Î¹â¤¤À®Ê¬¤âÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½á¤¤¤òÆ±»þ¤ËÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
(¢¨1)È©¤Î³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç
¢£Çö¤¤¥Ñ¥Ã¥Á¤Ç¡¢Å½¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ãÏÂ´¶¤â¤Ê¤·
¡Ø¥Þ¥Þ¤Î½àÈ÷¥Ñ¥Ã¥Á¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÍÕ»À(¢¨2)¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óD(¢¨3)¡¦°¡±ô(¢¨4)¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¡£
(¢¨2)À°È©À®Ê¬(¢¨3)¥³¥ì¥«¥ë¥·¥Õ¥§¥í¡¼¥ë¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë(¢¨4)¥°¥ê¥·¥ó°¡±ô¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
Ãæ¤Ë¤Ï10Ëç¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾·Â4Ñ¤Û¤É¡£¤³¤ÎÂç¤¤µ¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤âÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
»È¤¤Êý¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¡£¤Þ¤º¤ÏÆ©ÌÀ¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÀÚ¤ìÌÜÉôÊ¬¤ò¤á¤¯¤ë¡£
Ç´ÃåÌÌ¤òÈ©¤ËÄ¥¤êÉÕ¤±¡¢Ì©Ãå¤µ¤»¤ì¤Ð´°Î»¤À¡£
Å½¤êÉÕ¤±¤ë¾ì½ê¤ÏÏÓ¡¦¶»¡¦ÇØÃæ¡¦ÂÀ¤â¤â¡¦¤¹¤Í¤Ê¤É¤É¤³¤Ç¤âOK¡£Çö¤¤¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤Ç¡¢Å½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤½¤¦¤Ê¤Û¤É°ãÏÂ´¶¤Ê¤·¡£³°¤¹¤È¤¤âÄË¤ß¤Ê¤É¤Ê¤¯¡¢¼ê·Ú¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢£É×ÉØ¤Ç°ì½ï¤ËÇ¥³è¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ
¡Ø¥Ñ¥Ñ¤Î½àÈ÷¥Ñ¥Ã¥Á¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥«(¢¨5)¡¦°¡±ô(¢¨4)¡¦¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à(¢¨6)¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¡£
(¢¨4)¥°¥ê¥·¥ó°¡±ô¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë(¢¨5)¥ì¥Ô¥¸¥¦¥à¥á¥¤¥¨¥Ëº¬¥¨¥¥¹¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë(¢¨6)±ö²½Mg¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
»È¤¤Êý¤Ï¡Ø¥Þ¥Þ¤Î½àÈ÷¥Ñ¥Ã¥Á¡Ù¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¼ê·Ú¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
Å½¤êÉÕ¤±¤ë¾ì½ê¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ê¡¢¸ª¡¦ÏÓ¡¦ÇØÃæ¡¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ê¤É¤É¤³¤Ç¤âOK¡£
Ç¥³è¤È¤¤¤¦¤È½÷ÀÂ¦¤¬´èÄ¥¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃË½÷¤ÇÆ±ÍÍ¤ËÇ¥³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸þ¤¹ç¤¨¤ëÅÀ¤â¡¢¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£
¤¦¤Õ¤ê¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤ÎÈëÌ©¥Ñ¥Ã¥Á¡×¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÇ¥¿±Àþ¤ÎÆù³ä¤ì¤Î¥±¥¢ÍÑ¡£Ç¥³èÃæ¤Ï¡Ö½àÈ÷¥Ñ¥Ã¥Á¡×¡¢Ç¥¿±¡Á»º¸å¤Ë¤Ï¡ÖÈëÌ©¥Ñ¥Ã¥Á¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¾å¼ê¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤è¤¦¢ö
¢£¥Ú¥¿¥Ã¤ÈÅ½¤ë¤À¤±¡¢Ç¥³èÃæ¤ÎËèÆü¤Î¿·½¬´·¤Ë¢ö
Å½¤ë¤À¤±¤ÇOK¤ÎÅ½¤ë¥Ñ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥µ¥×¥ê¤ò°û¤à¤Î¤¬¶ì¼ê¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥µ¥Ã¤ÈÇí¤¬¤·¤ÆÅ½¤ë¤À¤±¤ÇÊÝ¼¾À®Ê¬¤âÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤ÃË½÷¤Ç¤â¥¹¥¥ó¥±¥¢´¶³Ð¤Çµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
µ¯¾²¤«¤éÆüÃæ¤Þ¤Ç¤ä¡¢½¢¿²Á°¤«¤éµ¯¾²¤Þ¤Ç¤Ê¤É¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢1Æü1²ó¥Ú¥¿¥Ã¤È¡ÈÅ½¤ë³è¡É¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡£
¾¦ÉÊ¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È