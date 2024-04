エピフォンが、ギブソンの最高峰カスタムの熟練ルシアーとコラボレーションにて誕生したプレミアム・シリーズ『Inspired By Gibson Custom (インスパイアード・バイ・ギブソン・カスタム)』にギブソンのアイコニックな9モデルを発売した。特徴として、ギブソンUSAピックアップを始めとしたプレミアムなエレクトロニクス、ギブソンの「オープンブック」と呼ばれるヘッドストック形状、ソリッドウッド構造、ワンピースネックを採用している。

【参考価格】 179,300 円(税込)最新『エピフォン1959 レスポール・スタンダード』は、マホガニー・ボディにフィギュアドメイプル・トップ(AAAグレードのフレイム・メイプル化粧板)の材構成を持ち、ロング・ネック・テノン仕様でジョイントされた'59ラウンデッド・ミディアムCプロファイル・ワンピースマホガニー・ネック、ギブソンスタイルの“オープンブック”R9ヘッドストックシェイプを採用。さらに、VOS(ヴィンテージ・オリジナル・シーン)フィニッシュ、Gibson Custombuckerハムバッキング・ピックアップ、Switchcraftセレクタースイッチと1/4”出力ジャック、CTSポット、50年代風のワイヤリング、Malloryコンデンサー、オリジナル同様にベベル加工が施されていないピックガード、エピフォン・デラックスヴィンテージ・チューナー(キーストンボタン付き)等、充実した仕様。外張りがブラウン色で内張りがピンク色のヴィンテージスタイルのハードケースが付属。【製品ページ】https://www.epiphone.com/ja-JP/Electric-Guitar/IGC-1959-Les-Paul-Standard/Factory-Burst【参考価格】 179,300 円(税込)最新『エピフォン インスパイアード・バイ・ギブソン・カスタム 1942 バナー J-45』は、サーマリー・エイジド処理が施されたソリッドスプルース・トップ、ソリッドマホガニーのバックとサイド、マザーオブパールのドット・インレイが施されたローレル指板、Vシェイプ・ネックプロファイル、ワンピースマホガニー・ネック等、充実した仕様。ヘッドストックはギブソンのオープンブック・プロファイルを採用。ヘッド裏にはInspired by Gibson Customのダブルダイヤモンド・ロゴ、ヘッド上面には「Epiphone Inspired by Gibson」のバナー・ロゴ。L.R.Baggs VTCプリアンプとアンダーサドル・ピックアップが装備されており、スタジオやステージで即座に使用できる。Inspired by Gibson Customのロゴが入ったハードシェルケースが付属。【製品ページ】https://www.epiphone.com/ja-JP/Acoustic-Guitar/IGC-1942-Banner-J-45/Vintage-Sunburst【参考価格】 179,300 円(税込)最新『エピフォン インスパイアード・バイ・ギブソン・カスタム レスポール・カスタム』は、ワンピースマホガニー・ネック、50年代のラウンディッド Cプロファイル、エボニー指板、マザーオブパール・ブロックインレイ等、「タキシード」と称されるLes Paul Customの気品ある仕様。ギブソンスタイルのオープンブック・ヘッドストックの上面には、マザーオブパール・スプリットダイヤモンド・インレイとエピフォン・ロゴのインレイがあしらわれ、ギア比18:1のGrover Locking Rotomaticチューナーを含むゴールド・ハードウェア等、目を引く仕様。ソリッドマホガニー・ボディにメイプル・トップが貼られ、トーンに心地よい歯切れの良さが感じられる。ピックアップには、Gibson USA 490Rおよび498Tを搭載し、洗練されたサウンドが楽しめる。CTSポテンショメーター、Switchcraftアウトプット・ジャック、ピックアップ・セレクター・スイッチ、およびMalloryコンデンサー等、ハンドワイヤリングにて結線。ヘッドストック裏にはInspired by Gibsonゴールド・ハードウェアのダブルダイヤモンド・ロゴが刻まれている。専用ブラックハードケースが付属。【製品ページ】https://www.epiphone.com/ja-JP/Electric-Guitar/IGC-Les-Paul-Custom/Ebony【参考価格】179,300 円(税込)最新『エピフォン インスパイアード・バイ・ギブソン・カスタム 1959 ES-355』の特徴として、メイプル/ポプラによる5層構造のボディとソリッドメイプル・センターブロックが挙げられる。フィードバック耐性とサスティンに優れた上質なサウンドを堪能できる。50sラウンデッド・メディアムCプロファイルを擁するワンピースマホガニー・ネック、マザーオブパール・ブロックインレイが施されたエボニー指板を採用。ギブソンスタイルのオープンブック・ヘッドストックには、マザーオブパールによるスプリットダイアモンド・インレイとエピフォン・ロゴのインレイが施されている。ゴールドのGrover Rotomaticチューナーを搭載し、ヘッド裏にはInspired by Gibsonのダブルダイヤモンド・ロゴが刻まれている。ピックアップはGibson Custombuckerを2基搭載。CTSポテンショメーター、Malloryコンデンサー、Switch craftピックアップ・セレクター・スイッチ、アウトプット・ジャックのそれぞれがハンドワイヤリングにて結線。Inspired by Gibson Customのロゴが描かれた付属のハードケースは、ブラウンの外張りとピンクの内張り仕上げ。【製品ページ】https://www.epiphone.com/ja-JP/Electric-Guitar/IGC-1959-ES-355/Cherry-Red【参考価格】 179,300 円(税込)最新『エピフォン J-180 LS』には、サーマリーエイジングされたソリッドスプルース・トップ、スキャロップトXブレーシング、ソリッドマホガニー・バック/サイド、25.5インチスケールのワンピース・マホガニーネック、Cネック・プロファイル、ローレル指板、そしてアイコニックな「スター」のマザーオブパール・インレイなどのプレミアムな仕様。コンペンセイテッドサドル、ブリッジピン、ナットはボーン製で、ヘッドストックにはギブソンスタイルのオープンブック・ヘッドストックシェイプを採用。ヘッドストック上面ではマザーオブパールによるエピフォン・ロゴとスター・インレイが目を引く。ヘッドストックの裏にはInspired by Gibson Custom Double Diamondエンブレムが描かれている。L.R.Baggs VTCアンダーサドル・ピックアップとプリアンプシステムを搭載。ハードケースが付属。【製品ページ】https://www.epiphone.com/ja-JP/Acoustic-Guitar/IGC-J-180-LS/Ebony【参考価格】206,800円(税込)歴史的名器SJ-200 は、“キングオブフラットトップ”として知られており、カウボーイシンガーからカントリー、フォーク、ロック界のあらゆるジャンルのレジェンドまで、古今東西様々なアーティスト達に愛用されてきた。最新『エピフォン インスパイアード・バイ・ギブソン・カスタム 1957 SJ-200』は、サーマリー・エイジド処理が施されたソリッドスプルース・トップ、スキャロップトX ブレーシング、ソリッドフィギュアードメイプルのバックとサイド、C プロファイル・シェイプのフレームメイプル・ネック、ローレル指板、マザーオブパールによるクラウン・インレイ等、充実の仕様。ギブソンスタイルのオープンブック・ヘッドストックには、マザーオブパールによるクラウン・インレイとエピフォン・ロゴのインレイが施され、ヘッド裏にはInspired by Gibson Custom のダブルダイヤモンド・ロゴ。J-200 モデルの象徴ともいえるオープンマスタッシュ・ブリッジとエングレーブ処理が施されたピックガードが目を引く。コンペンセイテッド・ボーン・サドル、ボーン・ナット、ボーン・ブリッジピンを採用。L.R.Baggs VTC プリアンプとアンダーサドル・ピックアップを装備。Inspired by Gibson Customハードケースが付属。【製品ページ】https://www.epiphone.com/ja-JP/Acoustic-Guitar/IGC-1957-SJ-200/Antique-Natural【参考価格】206,800 円(税込)最新『エピフォン 1963 レスポール SG カスタム』は、ギブソンのクラシックなヴィンテージ・モデルを正確に再現したもの。1963年は「Les Paul」の名称がSG Customに使用された最後の年であり、Maestro Vibrola仕様のSG Customが初めて登場した年でもあった。特徴として、ロング・ネック・テノン仕様のワンピースマホガニー・ネック、Slim Taperプロファイル、バインディングの施されたエボニー指板を採用。ギブソンスタイルの“オープンブック”ヘッドストックには、マザーオブパールによるスプリットダイアモンド・インレイとエピフォン・ロゴのインレイが施されている。電装パーツも充実しており、3基のGibson Custombuckerハムバッキング・ピックアップ、CTSポテンショメーター、Malloryコンデンサー、Switchcraftピックアップセレクター・トグルスイッチ、アウトプット・ジャック等がハンドワイヤリングにて結線。VOS(ビンロング・ネック・テノンシーン)仕上げによる鮮やかなクラシック・ホワイト色はゴールド・ハードウェアにより一層引き立てられている。ギア比18:1のGrover Locking Rotomaticチューナーを搭載。Inspired by Gibson Customのグラフィックが描かれたブラック色のハードケースが付属。【製品ページ】https://www.epiphone.com/ja-JP/Electric-Guitar/IGC-1963-Les-Paul-SG-Custom-With-Maestro-Vibrola/Classic-White【参考価格】179,300 円(税込)1963年に発表されたファイヤーバードは、ギブソン初のネック・スルー・ボディ構造のモデル。ブルーズレジェンドのジョニー・ウィンターをはじめ、ローリング・ストーンズのキース・リチャーズ、ブライアン・ジョーンズ、エリック・クラプトン、ロキシー・ミュージックのフィル・マンザネラなど、さまざまなジャンルのプレイヤーに愛用された。最新『エピフォン インスパイアード・バイ・ギブソン・カスタム 1963 ファイヤーバード I』は、ヴィンテージ・ファイヤーバードの仕様を継承しつつ、手に取りやすい価格でのリリースを実現。マホガニーとウォルナットによる9層のネック・スルー・ボディ構造を採用し、マホガニー・ボディのウィングを左右に装備。クルーソン・プラネタリーバンジョー・チューナーがヘッドストック側で弦を固定し、ラップアラウンド・ライトニング・バー・ブリッジがもう一方のブリッジ側を支え、抜群のサスティンを実現。また、ヴィンテージの1963 年製 Firebird I の研ぎ澄まされたシンプルな仕様を踏襲しながらも、エレクトロニクス部には本格的パーツ群を採用。アルニコ 5 マグネットを搭載したギブソンUSA ファイヤーバード・ミニ・ハムバッカー ピックアップ、 CTS ポテンショメーター、Mallory コンデンサー、Switchcraft 1/4 "アウトプット・ジャックを装備。クラシックなFirebird I のルックスだけでなくサウンド面においても最高の仕上がりとなる。エピフォン・インスパイアード・バイ・ギブソン・カスタムのハードシェルケースが付属。【製品ページ】https://www.epiphone.com/ja-JP/Electric-Guitar/1963-Firebird-I/Heather-Poly【参考価格】234,300 円(税込)『エピフォン・インスパイアード・バイ・ギブソン・カスタム 1963 ファイヤーバード V』 は、ヴィンテージ・ファイヤーバードの仕様を継承しつつ、手に取りやすい価格でのリリースを実現。マホガニーとウォルナットによる9層のネック・スルー・ボディ構造を採用し、マホガニー・ボディのウィングを左右に装備。クルーソン・プラネタリーバンジョー・チューナーがヘッドストック側で弦を固定し、ボディ側ではEpiphone ABR ブリッジとエピフォン・ロゴが刻印されたMaestro Vibrolaが弦をホールドし、抜群のサスティンを実現。また、ヴィンテージの1963年製 Firebird V の研ぎ澄まされたシンプルな仕様を踏襲しながらも、エレクトロニクス部には本格的パーツ群を採用。アルニコ 5 マグネットを搭載したギブソンUSA ファイヤーバード・ミニ・ハムバッカー ピックアップ 、CTS ポテンショメーター、Mallory コンデンサー、Switchcraft 3ウェイ・ピックアップ・セレクター・スイッチ、Switchcraft 1/4 "アウトプット・ジャックを装備。クラシックなFirebird V のルックスだけでなくサウンド面においても最高の仕上がり。エピフォン・インスパイアード・バイ・ギブソン・カスタムのハードシェルケースが付属。【製品ページ】https://www.epiphone.com/ja-JP/Electric-Guitar/1963-Firebird-V/Frost-Blue