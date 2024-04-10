¡Ú£Ã£è£á£ì£ì£å£î£ç£å¡ª¡¡¿·¿Í¶¥ÎØÁª¼ê¾Ò²ð¡ÛÈ±¿§¼·ÊÑ²½¤Î»³¸ýÍ¥°Í¡ÖÊÑ¿Í´ñºÍ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡£±£²£³¡¢£±£²£´´ü¤Î¿·¿ÍÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö£Ã£è£á£ì£ì£å£î£ç£å¡ª¡¡¿·¿Í¶¥ÎØÁª¼ê¾Ò²ð¡×¡£»³¸ýÍ¥°Í¤ÏÅ¾¿¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¸å¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£¼«¿È¤òà±¢¥¥ãá¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¸ÄÀÇÉ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Î¢¤Ë¤ÏÊì¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¡ÖµÓ¤¬ÂÀ¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¡ÊÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ë¤ß¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î°ì¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý¼«¿È¤¬¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¾å¤Ç¤Î½õ¸À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÅö»þ¤Ï£²£°ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¸À¤ï¤ì¤ÆÌµÍý¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢£²£µºÐ¤ÎÅ¾¿¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çà¿ÍÀ¸°ìÅÙ¤¤êá¤À¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡Ö¤¦¤Á¤Ï¸ø±Ä¶¥µ»¤òÃ¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤«¤Îµ»ö¤Ç¡ÊÊì¤¬¡ËÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ù¤È¤¤¤¦´«¤áÊý¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£¤É¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤«¤ò²ÈÂ²¤ÎÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃÏÅÀ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã±¤Ë£²£µºÐ¤ÇÅ¾¿¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££±£¸¡Á£²£°ºÐ¤Þ¤Ç¤ÏÈþÍÆ»Õ¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÍ¹ÊØ¶É¤ÎÇÛÃ£°÷¤òÌó£´Ç¯¡¢ÂÎ¤Î¥±¥¢¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤â·Ð¤Æ¤Î·èÃÇ¤À¡£¼«Ê¬¤ò¡Ö°ì¤Ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÎ±¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢»Å»ö¤Ç³ÆÃÏ²ó¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Á¤È¤«¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ËÊì¤Î°ì¸À¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡£¡Ö½é¤á¤Ï¥°¡¼¥°¥ë¤Ç¶¥ÎØÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ£Ê£Ë£Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢£Ê£Ë£Á¤ÎÊý¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ø°¦¹¥²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤éÁª¼ê¤ÎÊý¤È´Ø¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¡¢¸½Âå¤é¤·¤¤¼êÃÊ¤â»È¤Ã¤ÆÎØ³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢£²²óÌÜ¤ÇÍÜÀ®½ê¤Î»î¸³¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÎ±¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÈ±¿§¤âÆ±¤¸¡£¼èºà¤Ç¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËÊÑ¤ï¤ë¥«¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÈÖ¸ÄÀ¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÏÈ±¤ÎÌÓ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¡Ø¤³¤Î¿Í¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡×¡£ÊÑ¿Í¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¤¡½¡½¤½¤Î¿´¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«ÆÈ¼«¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¿´¾ð¤Ï°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤Ç±¢¥¥ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ïº¬°Å¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¡¡Áª¼ê¤È¤·¤ÆºÇ½é¤ËÌÜÉ¸¤È¤·¤¿¤Î¤Ï±ü°æíì¤ÈÆüÌîÌ¤Íè¡£¡Ö£²¥»¥ó¥¿¡¼¤ä£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥«¥Þ¤·¤ÆÃå¤Ë»Ä¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¤½¤ÎµÓÎÏ¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡£Ãå¤ËÍí¤á¤¿¤ê¾¡¤Á¤Ë¤¤¤±¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇµÓ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤ª£²¿Í¤ÎÍÍ¤ËµÓ¤Ç¶¯¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£µ×Î±ÊÆ¤Ë¤â½Ð¸þ¤¤¤ÆÎý½¬¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤ÇÃ»´üÌÜÉ¸¤Ë¤Ï¶¥ÁöÆÀÅÀ£µ£²ÅÀ¤È½éÍ¥¾¡¤òÀßÄê¡£Å¾¿¦¤ò·Ð¤ÆÅ·¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿Àè¤Ë¤Ï±¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÍÛ¤Ê¾Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£Ñ¡õ£Á
¡½¡½¥¢¥Ë¥á¤ä¥Þ¥ó¥¬¤â¹¥¤
¡¡»³¸ý¡¡¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¡ËÆþ¤ê¹þ¤á¤Ê¤¯¤Æ¡£ËþÊ×¤Ê¤¯¹¥¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¼ºÎé¤À¤·º£¤Î¥ª¥¿¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ë¤·¤¨¤Î¥ò¥¿¥¯¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡½¡½Æ±´ü¤È¥¢¥Ë¥á¤ÎÏÃ¤â¤¹¤ë
¡¡»³¸ý¡¡¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤Ê¤éµÜÀ¾¡ÊÎáÆà¡Ë¤È¤«¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Ï¥Ý¥±¥â¥ó¤À¤È½éÂå¤À¤±¤É¡¢µÜÀ¾¤ÏºÇ¶á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½°ì²¡¤·¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥¥ã¥é¤Ï
¡¡»³¸ý¡¡·ë¹½¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¥¬¡¼¥Ç¥£¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×
¡¡»³¸ý¡¡¥È¡¼¥¯¤¬ÌÌÇò¤¤¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡»³¸ý¡¡»Í»ú½Ï¸ì¤È¤«¤âÉâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤±¤É¡ÄÊÑ¿Í´ñºÍ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÃæ¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜÅª¤Ê°ÕÌ£¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡½¡½ÆÉ¼Ô¤Ø°ì¸À
¡¡»³¸ý¡¡¼Ö·ô¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀ¿¿´À¿°Õ´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ù¤ä¤Þ¤°¤Á¡¦¤æ¤¤¡¡£±£¹£¹£´Ç¯£±£°·î£²£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡££±£¶£´¥»¥ó¥Á¡¢£¶£¶¥¥í¡£»Õ¾¢¤Ï¹âÌîµ±¾´¡Ê£¸£³´ü¡Ë¡£¼ñÌ£¤Ï²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Î´ÑÀï¤È¥¦¥µ¥®¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£