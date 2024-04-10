¸¤ÉúÍ¯Ìé

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÎáÏÂ£¶Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÉü¶½»Ù±ç¶¥ÎØ¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¹âÃÎ¶¥ÎØ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿£Ç­·¡Ö³«Àß£·£´¼þÇ¯µ­Ç° ¤è¤µ¤³¤¤¾ÞÁèÇÆÀï¡×¤¬£±£±Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£

¡¡£¹Æü¤ÎÁ°¸¡Æü¤Ë¸¡¼Ö¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤¿°¤ÇÈ¤Îµ¤±Ô¡¦¸¤ÉúÍ¯Ìé¡Ê£²£¸¡áÆÁÅç¡Ë¤Ï¡¢²ñ¤¦¿Í¡¢²ñ¤¦¿Í¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢Æ¬¤ò´Ý¤á¤¿¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£

¡ÖÆÃ¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÊÌ¤Ë°­¤¤¤³¤È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Þ¤¢¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥¨¥Ø¥Ø¡×

¡¡¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë°­¤¤Î®¤ì¤âÃÇ¤Á¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£ºòÇ¯£³²ó£Ç­µ¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤Àµ¤±Ô¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ª¤Þ¤±¤ËÁ°²ó¤ÏÍî¼Ö¤ÎÍ«¤­ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡ÖÁ´¿ÈÂÇËÐ¤È»¤²á½ý¤¬¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¢¤·¤¿¤Î¤ÇÄ¾Á°¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥â¥¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤·Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡Ê³Ú¤·¤ß¡Ë¡£¤Þ¤¢¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ìËÜÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤«¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ç¼«¿È¤Î¥Ç¥­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡¹âÃÎ¤ÏºòÇ¯£²·î¤Î£Ç­µÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤Ç£³¾¡¤òµó¤²¤¿¹¥ÁêÀ­¤Î¥Ð¥ó¥¯¡£¡ÖÁö¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¼çÆ³¸¢¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£½éÆü¤«¤é·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤ò°ìÁÝ¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£